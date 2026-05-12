Giá vàng hôm nay 12-5: Bất ngờ bật tăng mạnh

Giá vàng hôm nay tăng nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 12-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.744 USD/ounce, tăng khoảng 96 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.650 USD/ounce.

Căng thẳng Mỹ - Iran là yếu tố then chốt thúc đẩy đà tăng của giá vàng hôm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran khiến thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng rất mong manh.

Hậu quả là eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị phong tỏa một phần, duy trì rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,4%, còn đồng USD vẫn giữ sức mạnh nhất định. Sự kết hợp giữa đồng tiền mạnh và lãi suất cao đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào chuỗi dữ liệu lạm phát của Mỹ, để dự báo xu hướng của thị trường vàng.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 sẽ được Mỹ công bố vào tối 12-5 theo giờ Việt Nam; tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu giá xuất nhập khẩu.