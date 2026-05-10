Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/5: Thị trường chợ đen giảm không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/5 trên thế giới suy yếu tuần thứ 2 liên tiếp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở mức 97,8 điểm, tương ứng mất 0,2% theo tuần và gần chạm mức đáy được ghi nhận ngay trước khi chiến sự Trung Đông nổ ra.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Việc đồng USD có tuần giảm giá thứ hai liên tiếp, xác lập xu hướng đi xuống hiện hữu trong bối cảnh tâm lý thị trường có nhiều chuyển biến. Áp lực giảm giá này chủ yếu đến từ việc giới đầu tư dần rút vốn khỏi các kênh trú ẩn an toàn nhờ sự lạc quan thận trọng về triển vọng lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cộng hưởng cùng đà tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán Mỹ.

Động lực cốt lõi kéo giá trị đồng USD đi xuống xuất phát từ sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư liên quan đến tình hình Trung Đông. Thị trường tiền tệ hiện đang duy trì trạng thái lạc quan khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn được bảo toàn. Đặc biệt, việc Mỹ đề xuất lộ trình từng bước mở cửa lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran đã mở ra hy vọng cho các cuộc đàm phán hạt nhân trong tương lai. Tuy nhiên, bức tranh địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi những báo cáo về việc Iran bắt giữ tàu chở dầu và các hoạt động quân sự đáp trả của Mỹ vào các bãi phóng tên lửa của Tehran có thể đảo ngược xu hướng bất cứ lúc nào.

Giới phân tích nhận định thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng eo biển chiến lược Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại. Theo bà Paola Rodriguez-Masiu, chuyên gia tại Rystad Energy, việc công bố một thỏa thuận chính thức sẽ lập tức tạo áp lực giảm giá lên dầu kỳ hạn, dù vậy dòng chảy dầu thô toàn cầu vẫn cần từ 6 đến 8 tuần để bình thường hóa hoàn toàn do những đặc thù của ngành vận tải biển.

Đồng quan điểm về sự hạ nhiệt, chuyên gia Pavel Molchanov từ Raymond James dự báo chỉ cần một thỏa thuận một phần cũng đủ để tái khởi động hoạt động lưu thông qua eo biển, từ đó giúp giá xăng dầu bán lẻ tại Mỹ có thể giảm bớt căng thẳng trong vòng 1-2 tuần tới. Trước đó, tình trạng gián đoạn tại tuyến đường huyết mạch này đã đẩy giá dầu Brent vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022, buộc các nhà máy lọc dầu toàn cầu phải ráo riết rút dầu từ kho dự trữ để bù đắp nguồn cung thiếu hụt.

Bên cạnh những biến động địa chính trị, các chỉ số vĩ mô của Mỹ đang phác họa một bức tranh kinh tế với nhiều mảng màu đối lập. Theo số liệu từ Bộ Lao động, thị trường việc làm tháng 4/2026 cho thấy sự khởi sắc bất ngờ khi tạo ra tới 115.000 vị trí mới, áp đảo hoàn toàn so với con số 65.000 như dự đoán ban đầu, đồng thời giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức ổn định 4,3%. Dù vậy, niềm vui này chưa thực sự trọn vẹn khi tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân theo giờ vẫn dậm chân tại chỗ và thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia.

Đáng quan ngại hơn, tâm lý thị trường đang chịu tác động mạnh từ số liệu khảo sát của Đại học Michigan, khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 5 bất ngờ rơi thẳng xuống mức đáy lịch sử 48,2. Điểm sáng duy nhất trong báo cáo này là sự hạ nhiệt của kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn, xuống còn 4,5% cho năm tới, phản ánh sự thận trọng bao trùm lên triển vọng chi tiêu của người dân.

Sự tương phản giữa niềm tin tiêu dùng suy giảm và đà thăng hoa kỷ lục của chỉ số S&P 500 đã khiến sức hút của việc nắm giữ tiền mặt đồng USD bị kéo giảm đáng kể. Theo các chuyên gia tại tập đoàn tài chính Ballinger Group, do dữ liệu việc làm liên tục biến động trong thời gian qua, thị trường đang dần giảm bớt sự lệ thuộc vào các báo cáo đơn lẻ để đánh giá cục diện.

Nhìn một cách tổng thể, những tín hiệu vĩ mô này đang củng cố vững chắc cho kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì trạng thái "án binh bất động" và chưa đưa ra các thay đổi chính sách trong tương lai gần.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/5 trong nước: Tuần biến động hẹp

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.112 VND/USD, không thay đổi so với phiên đầu tuần. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.857 - 26.367 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.907 - 26.317 VND/USD.

Biểu đồ: Linh Anh t/h.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.087 - 26.367 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.117 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.367 VND/USD, không thay đổi so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.038 - 26.367 VND/USD, không thay đổi chiều mua và chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.367 VND/USD, đi ngang chiều mua và không thay đổi chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.421 - 26.521 đồng/USD, giảm tiếp 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.