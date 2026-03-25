Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/3: Thế giới trượt khỏi ngưỡng 99 điểm, thị trường chợ đen hạ nhiệt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/3 trên thế giới tiếp tục suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp đà giảm về 98,9 điểm trong bối cảnh Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tuyên bố Washington đã có các cuộc đàm phán "rất tốt và hiệu quả" với Iran và sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc tham gia bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào. Những phát biểu của ông Trump từng mang lại hy vọng về một cuộc chiến ngắn, nhưng hiện thị trường dường như đang thận trọng hơn.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên vừa qua. Nguồn: investing.com.

Trong bối cảnh yếu tố địa chính trị và giá năng lượng tiếp tục chi phối thị trường, nhà đầu tư hầu như không phản ứng với số liệu hoạt động kinh doanh của Mỹ, vốn giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tháng vào tháng 3 khi chiến sự làm gia tăng chi phí năng lượng và đầu vào khác, củng cố lo ngại rằng lạm phát có thể tăng tốc.

Dữ liệu khảo sát công bố mới nhất cho thấy chiến sự đang bắt đầu tác động tới kinh tế toàn cầu. Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR và Anh giảm xuống mức thấp trong nhiều tháng, cho thấy châu Âu đã chịu ảnh hưởng kinh tế từ xung đột.

Những phát biểu trái chiều cùng làn sóng giao tranh mới đã khiến thị trường biến động mạnh, các nhà đầu tư nhận thức rõ rằng chiến sự gần như đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới qua eo biển Hormuz.

Tác động lạm phát dự kiến từ việc giá năng lượng tăng mạnh cũng khiến thị trường giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Thị trường hiện đang dự kiến khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE) sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo kỳ vọng lãi suất của Fed, đã tăng 8,7 điểm cơ bản, lên 3,919% vào thứ Ba, sau khi giảm hơn 6 điểm cơ bản vào thứ Hai.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/3 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.104 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.848 - 26.359 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.904 - 26.314 VND/USD, tăng 18 đồng chiều mua và 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.109 - 26.359 VND/USD, tăng 35 đồng cả chiều mua và 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.139 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.359 VND/USD, tăng 35 đồng chiều mua và tăng 15 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.084 - 26.359 VND/USD, tăng 8 ở chiều mua và giảm 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.359 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và tăng 15 chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.937 - 27.077 đồng/USD, lần lượt giảm 289 đồng chiều mua và 279 đồng chiều bán so với sáng qua.