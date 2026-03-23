USD lấy lại vị thế sau xung đột Trung Đông: Tỷ giá USD/VND tăng áp lực, thị trường chợ đen chạm ngưỡng 28.000 đồng

Đồng USD lấy lại vị thế tài sản trú ẩn an toàn

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ở ngưỡng 99,6 điểm, ghi nhận mức tăng 0,1% so với phiên liền kề và 2% theo tháng.

Giới phân tích cho biết, đồng USD tăng giá khi các mối đe dọa trả đũa leo thang trong cuộc xung đột ở Trung Đông làm giảm tâm lý chấp nhận rủi ro và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo Reuters, hy vọng về một cái kết cho xung đột đã trở nên mờ nhạt vào cuối tuần qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công lưới điện của Iran. Ở chiều ngược lại, Tehran tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết cuộc khủng hoảng này còn tồi tệ hơn cả hai cú sốc dầu mỏ của những năm 1970 cộng lại.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

"Thị trường đang hướng đến quan điểm rằng, những quốc gia và nền kinh tế được hưởng lợi từ cú sốc nguồn cung năng lượng có khả năng hoạt động tốt hơn so với những quốc gia và nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng từ cú sốc nguồn cung tiêu cực", ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết.

Đồng USD nhìn chung đã mạnh lên kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, có thời điểm đạt mức cao nhất trong 10 tháng khi căng thẳng và giá dầu tăng đã thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn của Mỹ.

Trong khi đó, trong rổ tiền tệ, đồng Euro và Yên đang gặp khó khăn trong việc tăng giá. Và đồng nghĩa nếu cuộc xung đột này kéo dài, đây cũng là những đồng tiền có khả năng chịu thiệt hại nhiều hơn.

Fed vẫn giữ lập trường cứng rắn về các quan điểm lãi suất trong tương lai. Ảnh: TL.

Mặt khác, sau cuộc họp chính sách kéo dài hồi giữa tháng 3/2026, trong bối cảnh Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định lập trường chính sách hiện tại vẫn đang đi đúng hướng, dù ông thừa nhận những biến số khó lường từ căng thẳng tại Trung Đông đang đặt kinh tế Mỹ vào thế khó.

Chủ tịch Powell nhấn mạnh, dù giá năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát lên trong ngắn hạn, nhưng tác động thực tế của xung đột khu vực này vẫn cần thêm thời gian và dữ liệu để định lượng chính xác. Do đó, Fed chọn cách tiếp cận thận trọng để cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và bảo vệ thị trường lao động đang có dấu hiệu rạn nứt.

Theo chuyên gia Joseph Trevisani, nhà phân tích cấp cao tại FX Street ở New York, việc Fed không thay đổi kỳ vọng về hướng đi của lãi suất sẽ có lợi cho đồng USD.

Dự báo trong thời gian tới, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore kỳ vọng đồng USD sẽ giữ được mức hỗ trợ tương đối tốt so với phần lớn các đồng tiền G10 trong quý II/2026, trước khi quay lại xu hướng suy yếu rộng hơn khi rủi ro địa chính trị giảm dần và các yếu tố điều hành chính sách tiền tệ quay trở lại vai trò chi phối. Dự báo chỉ số DXY cập nhật của UOB lần lượt là 99,1 cho quý II/2026, 97,6 cho quý III/2026, 96,7 cho quý IV/2026 và 95,8 cho quý I/2027.

Thị trường chợ đen chạm mốc 28.000 đồng, áp lực tỷ giá USD/VND dần rõ nét

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.090 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên chốt tuần trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.832 - 26.338 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.886 - 26.285 VND/USD, tăng mỗi chiều 5 đồng so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.074 - 26.344 VND/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.104 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.344 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua và tăng 9 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật ở khối tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.068 - 26.344 VND/USD, tăng 67 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong bối cảnh tỷ giá neo cao, nhu cầu mua - bán USD của người dân cũng tăng mạnh. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, áp lực tỷ giá USD/VND hiện hữu rõ nét hơn tại thị trường tự do. Ghi nhận của PV Dân Việt, một số cửa hàng niêm yết giá USD cao nhất chạm ngưỡng 28.000 đồng/USD bán ra và 27.700 đồng USD/mua vào, tăng mạnh ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Với tốc độ tăng quá nhanh những phiên gần đây, giá mỗi USD trên thị trường tự do đang "đắt" hơn kênh ngân hàng gần 1.656 đồng. Diễn biến này được đánh giá phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Lý giải sự biến động trên, một số chuyên gia cho rằng, tỷ giá USD trên thị trường tự do chịu tác động tổng hòa từ nhiều yếu tố tâm lý và cung - cầu thực tế.

Cụ thể, những bất ổn kinh tế quốc tế thường kích hoạt tâm lý "trú ẩn" và nhu cầu tích trữ ngoại tệ của người dân với kỳ vọng hưởng lợi từ đà tăng giá trong tương lai. Áp lực này càng gia tăng khi nguồn cung USD có dấu hiệu thắt chặt cục bộ tại một số thời điểm, đẩy mức chênh lệch giá lên cao.

Thêm vào đó, thị trường tự do vốn nhạy cảm nên dễ bị chi phối bởi các thông tin chưa kiểm chứng, gây nhiễu loạn tâm lý nhà đầu tư. Do đó, việc theo dõi diễn biến tỷ giá tự do cần được thực hiện trên tinh thần thận trọng và khách quan, đồng thời phải có sự phân biệt rạch ròi với tỷ giá chính thức từ các cơ quan quản lý để tránh những rủi ro không đáng có trong giao dịch.

Bà Trần Thị Khánh Hiền - Giám đốc Khối Nghiên cứu, Chứng khoán MB (MBS) nhận định, bức tranh tiền tệ đang chịu ảnh hưởng đồng thời từ xu hướng tăng của đồng USD, biến động thanh khoản trong hệ thống và định hướng điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý. Theo đó, áp lực tỷ giá được dự báo sẽ rõ rệt hơn trong nửa đầu năm, trong khi mặt bằng lãi suất tiếp tục xuất hiện các nhịp biến động đáng chú ý.

Bà Hiền nhấn mạnh, sự phục hồi của USD đã tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước và rõ rệt hơn khi bước sang tháng 3/2026. Áp lực tỷ giá trong năm 2026 được cho là đến từ ba yếu tố chính. Thứ nhất, nhập khẩu dự kiến tăng song hành với xuất khẩu, đặc biệt từ Mỹ, khi Việt Nam cần thu hẹp thặng dư thương mại với thị trường này. Thực tế, cán cân thương mại đã ghi nhận ba tháng nhập siêu liên tiếp, với mức gần 3 tỷ USD trong hai tháng đầu năm. Thứ hai, giá vàng quốc tế được dự báo tăng lên vùng 6.000–6.300 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, kéo theo nhu cầu nhập khẩu vàng tăng và gây thêm áp lực lên tỷ giá. Thứ ba, việc DXY đảo chiều tăng cùng với khả năng Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất, sẽ tiếp tục tạo sức ép lên tỷ giá trong thời gian tới.

Do đó, bà Hiền dự báo, tỷ giá USD/VND sẽ dao động quanh vùng 26.200–26.400 trong quý I và quý II/2026, đồng thời có thể tăng khoảng 2,5%–3% trong cả năm.