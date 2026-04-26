Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/4: Thị trường chợ đen nối dài đà tăng, chuyên gia chỉ ra 2 rủi ro với tỷ giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/4 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 98,3 điểm. Dù vậy, giới phân tích đánh giá đồng USD vẫn mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác khi chỉ số này ổn định ở mức trên 98.

Diễn biến này của đồng USD được hỗ trợ chủ yếu nhờ thị trường nhận thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn trong tuần này, nhưng điều đó không giúp xoa dịu tình hình, khi Iran vẫn duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz tuần thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, quân đội Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. Hiện, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc, chưa ấn định thời gian cho vòng đàm phán mới.

Hôm thứ Năm, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng thời gian đang cạn dần đối với Iran để đạt được một thỏa thuận hòa bình, trong khi Israel đe dọa sẽ hoàn tất việc xóa sổ triều đại Khamenei và đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá ngay khi Mỹ "bật đèn xanh".

Ngược lại, Phó Tổng thống Tehran, Esmaeil Saqab Esfahani, đã cảnh báo về chính sách "mắt đền mắt" đối với Mỹ, đe dọa tấn công các cơ sở dầu mỏ của các nước vùng Vịnh nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào các địa điểm năng lượng của Iran.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Dan Caine, đã thông báo về một cuộc họp báo lúc 8 giờ sáng theo giờ ET (12 giờ trưa theo giờ GMT) để thông báo về Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran.

Về mặt kinh tế vĩ mô, dữ liệu của Mỹ tuần này đã hỗ trợ đồng Đô la. Dữ liệu sơ bộ về Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) toàn cầu của S&P cho tháng 4 đã xác nhận hoạt động kinh tế mạnh mẽ, bất chấp cuộc chiến ở Iran. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức phù hợp với một thị trường lao động ổn định.

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung chủ yếu vào thông báo về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và nhiều khả năng dự báo ​​Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.908 - 26.318 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD, không biến động ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.138 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.093 - 26.368 VND/USD, giữa nguyên chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.368 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.510 - 26.620 đồng/USD, tăng 1 đồng chiều mua và 11 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong báo cáo vĩ mô mới nhất, Chứng khoán KB (KBSV) dự báo tỷ giá USD/VND năm 2026 sẽ duy trì đà tăng nhẹ khoảng 2,5% – 3%, thấp hơn mức biến động 3,5% của năm 2025.

Xu hướng ổn định này được củng cố bởi năm trụ cột chính: Chỉ số DXY dự kiến hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026 khi các xung đột địa chính trị giảm bớt; Chênh lệch lãi suất VND-USD duy trì trạng thái dương giúp hạn chế áp lực đầu cơ tỷ giá; Kỳ vọng FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên "Mới nổi sơ cấp" vào tháng 9/2026 sẽ thu hút dòng vốn ngoại ước tính từ 3 – 9 tỷ USD; Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh nhờ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, đặc biệt là các mặt hàng công nghệ cao được ưu tiên miễn áp thuế từ Mỹ; và sự can thiệp linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước thông qua các công cụ điều tiết thanh khoản, bán ngoại tệ kỳ hạn và hoán đổi.

Tuy nhiên, KBSV cũng lưu ý hai rủi ro tiềm ẩn có thể gây áp lực ngược lên tỷ giá. Thứ nhất là biến động của giá vàng thế giới khi mặt hàng này được dự báo sẽ sớm quay lại vùng đỉnh lịch sử (khoảng 5.200 – 5.400 USD/ounce), kéo theo nhu cầu nhập khẩu vàng trong nước tăng cao.

Thứ hai là định hướng nới lỏng cung tiền của Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm lãi suất cho vay, một động thái cần thiết để kích thích tăng trưởng kinh tế nhưng có thể gián tiếp tạo áp lực lên giá trị đồng nội tệ.