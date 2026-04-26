Ra bãi đá này ở Nghệ An, người ta cạy đá bắt loài hải sản bổ dưỡng, khách tranh nhau mua

Bãi biển Cửa Hiền ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, nước xanh biếc. Khi thủy triều xuống, nơi đây lộ ra một bãi đá hoang sơ. Từng phiến đá lớn xếp chồng lên nhau tạo thành một kiệt tác của tự nhiên, thu hút du khách.

Bãi đá đẹp như phim lộ ra sau khi thủy triều rút đi, đây cũng là nơi mưu sinh của nhiều phụ nữ ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An bằng nghề độc lạ. Ảnh: N.T

Bãi đá cũng là nơi mưu sinh của nhiều phụ nữ địa phương. Họ làm việc theo “nhịp thở” của biển, khi thủy triều rút cũng là lúc bãi đá lộ ra, những người phụ nữ lom khom, cạy từng con hàu bám trên đá mưu sinh. Người dân tranh thủ từng giờ ngắn ngủi để khai thác được nhiều hàu nhất có thể, trước khi thủy triều dâng trở lại.

Bà Nguyễn Thị Luyến (SN 1954, trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, công việc này đòi hỏi cần mẫn, tỉ mỉ và đôi tay khéo léo. Dụng cụ chỉ là thanh sắt tự chế và hộp nhựa để đựng thành phẩm. Người dân thường tranh thủ con nước rút để ra bãi đá “hái lộc trời”.

Tuy nhiên công việc cũng khá nguy hiểm khi những bãi đá đều bám đầy rong, rêu rất trơn trượt. Bên cạnh đó, từng phiến đá còn lởm chởm vỏ hàu sắc nhọn. Nếu không cẩn trọng, người dân có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Mỗi ngày, người dân ở xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An dùng có thể thu hoạch được khoảng 1kg hàu tự nhiên. Loại hàu này thơm, ngon, ngọt nên được người tiêu dùng "săn đón". Ảnh: N.T

Dưới cái nắng chói chang, những người phụ nữ vẫn cần mẫn mưu sinh. Tiếng kim loại va vào đá chan chát vang lên giữa âm thanh sóng vỗ. Họ khéo léo tách từng mảnh vỏ hàu bám chặt cứng vào đá, lộ phần thịt hàu trắng đục.

Bà Ngô Thị Tính (SN 1962, trú tại xã Hải Lộc) chia sẻ: Những con hàu bám ken đặc trên từng phiến đá, nhưng phải biết cách khai thác để tránh làm tay bị thương vừa làm nát lớp vỏ, bám vào ruột hàu. Con hàu phải được lấy nguyên ra mới ngon, ngọt.

Khác với hàu nuôi, loại hàu sữa tự nhiên bám trên những tảng đá ở Cửa Hiền có kích thước nhỏ nhưng thịt chắc và đậm vị. Theo bà Ngô Thị Tính, mỗi buổi sáng, một người chỉ thu được khoảng 1kg ruột hàu.

Người dân xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An vẫn bám biển mưu sinh. Cuộc sống của họ gắn liền với từng "nhịp thở" của biển, theo từng con nước lên, xuống. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Luyến chia sẻ: “Loại hàu này tuy nhỏ nhưng ăn rất ngọt, thơm hơn hàu nuôi nên du khách ưa chuộng lắm. Đục xong là chúng tôi tranh thủ mang đi bán ngay hoặc ra chợ, giá khoảng 160.000 đồng/kg”.

Trong khi những người đục hàu trên những bãi đá phải khom lưng mưu sinh thì nhiều người khác lại chọn ngụp lặn dưới nước biển để lấy rong biển, câu cá. Công việc này có thu nhập tốt hơn, song ngược lại khá vất vả vì phải ngâm mình suốt nhiều giờ liên trong nước biển.

“Nhịp thở” của biển đều đều, thủy triều lên xuống, người dân vẫn hàng ngày mưu sinh theo con nước, bám lấy bãi đá khai thác những hải sản gần bờ.