Lạng Sơn: Tỷ phú nuôi ốc nhồi có bí quyết chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn gà ta thả vườn, thu tiền tỷ/năm

Nuôi ốc nhồi trong nước núi đá vôi, chả tốn tiền mua cám mà con nào cũng khỏe như vâm

Chúng tôi đến xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn (địa phận huyện Hữu Lũng trước đây), không khó để hỏi thăm đường về nhà anh Nhuận, bởi những năm gần đây mọi người đều biết tới anh Nhuận là người tiên phong trong nuôi ốc nhồi.

Ngay từ phía xa đã có thể nhìn thấy trang trại nuôi ốc nhồi của anh Nhuận, bởi hệ thống nhà màng che chắn hiện đại nổi bật cả một vùng.

Từ phía trong nhà màng đi ra, anh Nhuận phấn khởi cho chúng tôi hay: "Khác với các gia đình khác, nhà tôi làm hệ thống nhà màng với khung sắt chắc chắn, theo đường đi có thể đi vào giữa ao nuôi để kiểm tra ốc, cho ốc ăn…”.

Trước năm 2021, cũng như bao hộ nông dân khác tại xã Thiện Tân, gia đình anh Nhuận chỉ quanh quẩn với cây lúa, cây ngô. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế thấp khiến anh luôn trăn trở tìm một hướng đi mới.

Từ 600m2 ao nuôi đến nay anh Nhuận, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn (địa phận huyện Hữu Lũng trước đây) đã có trang trại với 2.500m2. Ảnh: Hoàng Tính

Trong một lần được đi tham quan mô hình nuôi ốc nhồi tại Bắc Ninh, nhận thấy tiềm năng của con ốc nhồi – loại đặc sản dân dã phù hợp với nguồn nước, khí hậu, điều kiện canh tác... Về nhà anh Nhuận đã bàn với gia đình chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang nuôi ốc.

Năm 2021 gia đình anh Nhuận đã bắt đầu nuôi thử 3 ô nuôi với diện tích 600m2. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm đến nay, trang trại của anh đã mở rộng lên đến 2.500m2.

Hệ thống ao nuôi được anh Nhuận quy hoạch bài bản với mái che kiên cố, phân chia rõ rệt giữa khu nuôi ốc giống và ốc thương phẩm.

Cái hay và sự sáng tạo của anh Nhuận nằm ở việc ứng dụng hệ thống nhà màng vào chăn nuôi. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, mùa đông giá rét thường là "kẻ thù" của ốc nhồi vì chúng dễ chết rét hoặc ngừng sinh trưởng.

Việc nuôi ốc nhồi trong nhà màng giúp nhiệt độ ổn định, nuôi được qua mùa đông lạnh giá ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Việc nuôi trong nhà màng giúp ổn định nhiệt độ, giúp quy trình nuôi không bị gián đoạn, đảm bảo nguồn cung ốc giống và ốc thịt ra thị trường ngay cả trong những thời điểm khan hiếm nhất.

Ông Nông Hồng Tiến (xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn), một người đến học tập mô hình, cho hay: "Được trực tiếp tham quan nhà màng nuôi ốc của anh Nhuận, tôi mới thấy sự tỉ mỉ. Anh ấy không chỉ nuôi để bán mà còn nghiên cứu rất kỹ đặc tính sinh học để con ốc phát triển tốt nhất trong điều kiện khắc nghiệt”.

Con ốc nhồi ăn rau cỏ, củ quả, tận dụng phế phẩm nông nghiệp

Trao đổi với chúng tôi anh Nhuận cho hay: "Việc nuôi ốc nhồi khá thuận lợi bởi ốc được nuôi hoàn toàn bằng lá khoai, lá sắn, bèo tấm, bí đỏ... nguồn nước đá vôi và chăn nuôi sinh thái tuần hoàn, không sử dụng cám hay thuốc hóa chất.

Vì vậy nguồn nước từ ao ốc không gây mùi hôi thối, không ảnh hưởng đến mạch nước ngầm và môi trường xung quanh”.

Ngoài 20 tấn ốc thương phẩm mỗi năm anh Nhuận cũng xuất bán được 700 - 800 vạn ốc giống (có những năm đến 10 triệu con). Ảnh: Hoàng Tính

Hiện tại, mỗi năm gia đình anh Nhuận xuất bán từ 700 - 800 vạn ốc giống (có thời điểm lên đến 10 triệu con) và khoảng 20 tấn ốc thương phẩm.

Với giá bán ổn định từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Nhuận cũng bỏ túi hơn 1 tỷ đồng/năm.

Không giữ bí quyết cho riêng mình, anh Nhuận đã trở thành “kỹ sư chân đất”, thường xuyên đi tới các gia đình, tận tình hướng dẫn kỹ thuật nuôi ốc cho bà con trong vùng.

Đã có rất nhiều đoàn đến thăm quan, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình nuôi ốc nhồi thuận tự nhiên của anh Nhuận. Ảnh: Hoàng Tính

Điển hình như hộ anh Triệu Văn Lĩnh ở xã Thiện Tân, với diện tích từ 1,5 mẫu đất canh tác kém hiệu quả đã chuyển sang nuôi ốc nhồi dưới sự chỉ dẫn của anh Nhuận, nay đã thu về hơn 300 triệu đồng chỉ sau lứa đầu tiên.

Đến nay, toàn xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn (địa phận huyện Hữu Lũng trước đây) đã có khoảng 80 hộ học tập và phát triển mô hình này, tập trung tại các thôn Lân Luông, Địa Phận, Làng Cà... Tổng sản lượng ốc nhồi toàn xã trong 2025 đến nay đạt khoảng 150 tấn.

Ngoài việc bán giống anh Nhuận còn đứng ra nhận đảm bảo đầu ra, bao tiêu sản phẩm ốc nhồi thương phẩm cho bà con, tạo thành một chuỗi liên kết bền vững.

Có thể thấy, từ sự mạnh dạn của anh Vi Văn Nhuận, con ốc nhồi đã và đang thực sự trở thành vật nuôi mới, không chỉ giúp hồi sinh những diện tích đất canh tác kém hiệu quả mà còn viết nên câu chuyện làm giàu bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường tại vùng cao Lạng Sơn.