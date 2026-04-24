Chốt giá vàng hôm nay ngày 24/4 vẫn giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 24/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 24/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 168 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 24/4, giá vàng trong nước ngày 24/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 165,5 triệu đồng/lượng mua vào và 168 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 165,5 triệu đồng/lượng mua vào và 168 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 165,5 triệu đồng/lượng mua vào và 168 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 166,2 triệu đồng/lượng mua vào và 168,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 24/4, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/4, tiếp tục giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/4, tiếp tục giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 165 –168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 165,3 – 167,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 165,7 – 168,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 24/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 33 USD/ounce, xuống mức 4.707 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.748 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi sâu xuống sát mốc 4.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, một số chuyên gia nhận định, giá vàng đang có dấu hiệu mất động lực tăng trong ngắn hạn, khi thị trường chịu tác động trái chiều từ căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng mạnh và kỳ vọng lãi suất tại Mỹ.

Chuyên gia Norman nhận định, thực tế là vàng đang gặp khó trong việc tạo động lực tăng giá. Theo ông, khi giá không thể bứt phá lên vùng cao hơn, thị trường thường có xu hướng kiểm tra lại các ngưỡng hỗ trợ phía dưới.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của thị trường vàng thế giới vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá tích cực. Ông Robert Minter - Giám đốc chiến lược ETF tại abrdn - cho rằng, các nhịp điều chỉnh của giá vàng có thể được xem là cơ hội tích lũy đối với nhà đầu tư dài hạn.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.707 USD/ounce (tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 24/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,3 triệu đồng/lượng.

