Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/4: Thị trường chợ đen đảo chiều giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/4 trên thế giới mất phương hướng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) nối dài đà tăng và đang dừng ở mốc 98,6 điểm. Đồng USD mạnh lên khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran cho thấy sự bất ổn và kỳ vọng giảm dần về việc cắt giảm lãi suất.

Cả hai quốc gia vẫn bất đồng về eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, trong khi việc gia hạn lệnh ngừng bắn không làm giảm bớt căng thẳng.

Về phía Cục Dự trữ Liên bang (Fed), ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Fed, đã nói với các nhà lập pháp rằng ông không cam kết cắt giảm lãi suất, và nhấn mạnh vào tính độc lập của ngân hàng trung ương. Ông Warsh được coi là lựa chọn ít ôn hòa hơn, vì ông đã kêu gọi Fed thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Một cuộc thăm dò của Reuters trong tuần này cho thấy các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ chờ ít nhất sáu tháng trước khi cắt giảm lãi suất.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Thị trường tiền tệ toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn khi đồng USD mất đi xu hướng rõ ràng sau đợt tăng giá ban đầu do chiến tranh, theo báo cáo nghiên cứu mới từ Bank of America.

Sau đợt tăng đột biến ngắn ngủi do căng thẳng địa chính trị, chỉ số đồng đô la (US Dollar Index) đã phần lớn quay trở lại phạm vi trước xung đột. Các nhà đầu tư dường như ngày càng không bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn đang diễn ra, với thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ và tâm lý rủi ro cải thiện bất chấp điều kiện ngừng bắn mong manh.

Các nhà phân tích đề xuất với thị trường rằng "giai đoạn dễ dàng" của sự suy yếu đồng USD có thể đã kết thúc. Hiện tại, USD được kỳ vọng sẽ giao dịch theo cả hai hướng thay vì theo xu hướng giảm kéo dài. Giá dầu ở mức cao và điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn có thể hỗ trợ đồng đô la, đặc biệt khi nền kinh tế Mỹ cho thấy khả năng phục hồi tương đối so với các thị trường phát triển khác.

Đồng thời, sự cải thiện khả năng chấp nhận rủi ro và hiệu suất mạnh mẽ của thị trường chứng khoán có thể tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/4 trong nước tiếp đà tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.900 - 26.310 VND/USD, tăng 5 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 24/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 13 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.138 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.067 - 26.368 VND/USD, tăng 11 đồng chiều mua và tăng 8 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.368 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và tăng 8 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.493 - 26.593 đồng/USD, giảm 39 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.