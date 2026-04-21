Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/4: Thị trường chợ đen nối dài xu hướng điều chỉnh, dự báo chịu áp lực ngắn hạn

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/4 trên thế giới suy yếu

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chịu áp lực giảm về ngưỡng 97,9 điểm, bất chấp nhịp phục hồi trước đó do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo tờ Guardian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết việc Mỹ phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran là một hành động gây hấn vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm cuối tuần trước, Iran tuyên bố không có kế hoạch tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ. Điều này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho các nhà đàm phán Mỹ đến Pakistan chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông hết hạn vào ngày 22/4. Triển vọng không chắc chắn về một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông đã khiến các nhà đầu tư tìm đến các loại tiền tệ an toàn như đô la Mỹ.

"Đối với nhiều người, eo biển Hormuz vẫn là vấn đề then chốt. Thị trường cho rằng, việc có thể thấy Mỹ và Iran ngồi vào bàn đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc giờ đây dường như rất xa vời", Nick Twidale, chiến lược gia thị trường chính tại ATFX Global ở Sydney, cho biết.

Về mặt dữ liệu kinh tế, báo cáo Doanh số Bán lẻ của Mỹ sẽ là tâm điểm chú ý vào cuối ngày hôm nay (21/4). Doanh số bán lẻ dự kiến ​​sẽ tăng 1,3% so với tháng trước trong tháng 3, so với mức tăng 0,6% trong tháng 2. Tuy nhiên, trong trường hợp lạm phát thấp hơn dự kiến, điều này có thể kéo chỉ số DXY giảm trong ngắn hạn.

Hiện, thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, do lo ngại lạm phát dai dẳng và căng thẳng ở Trung Đông. Thành viên Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller cho biết rằng, tỷ lệ hòa vốn của thị trường việc làm hiện có thể vào khoảng 0. Ông Waller nói thêm rằng, khi cuộc chiến ở Trung Đông kéo dài và chưa được giải quyết, lạm phát và rủi ro việc làm sẽ gia tăng.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco, Mary Daly, cho biết hiện tại bà đang theo dõi xem giá dầu tăng cao có ảnh hưởng đến giá cả của các hàng hóa và dịch vụ khác hay không.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 21/4 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.102 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với phiên đầu tuần

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.898 - 26.308 VND/USD, tăng 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 21/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.097 - 26.357 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.127 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.066 - 26.357 VND/USD, không biến động chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.351 VND/USD, tăng 30 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.535 - 26.655 đồng/USD, giảm 83 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán so với sáng qua. Chuyên gia Yuanta cho biết, tỷ giá tự do nối dài xu hướng điều chỉnh ba tuần gần đây. So với giai đoạn cuối tháng 3 khi tỷ giá tự do tiến sát 28.000 VND/USD, áp lực đầu cơ và tâm lý phòng thủ ngoài hệ thống ngân hàng đã giảm đáng kể.

Các chuyên gia dự báo, trong tuần này, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Bên cạnh đó, tỷ giá trong nước cũng được dự báo chịu áp lực nhẹ bởi khả năng hồi phục ngắn hạn của đồng USD sau đà giảm vừa qua, khi đàm phán Mỹ–Iran đang gặp khó khăn.