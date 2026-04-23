Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/4: Thị trường chợ đen "lội ngược dòng"

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/4 trên thế giới giữ mức tăng nhẹ

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp đà tăng nhẹ lên ngưỡng 98,4 điểm. Đồng USD gần như ổn định trong phiên khi thị trường vẫn không chắc chắn về các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran trong tương lai, sau khi Washington gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn.

Dù vậy, ông Trump cho biết lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn được duy trì, và eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa. Điều này đặt ra rủi ro cho thị trường năng lượng và lạm phát.

“Ở thời điểm hiện tại, rất khó để đưa ra một nhận định chắc chắn”, ông Dominic Bunning, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối G10 tại Nomura, cho biết và nói thêm rằng, nhìn chung, có vẻ cả hai bên đều nghiêng về hướng đạt được tiến triển hơn là tái leo thang căng thẳng.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi tuyên bố của ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kervin Warsh rằng, ông không hứa với ông Trump về việc cắt giảm lãi suất, đồng thời nhấn mạnh tính độc lập của ngân hàng trung ương khỏi chính trị.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện chỉ dự báo khoảng 28% khả năng có một lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2026. Trước đó, thị trường từng kỳ vọng có hai lần giảm, trong bối cảnh ông Kevin Warsh, ứng viên của Tổng thống Donald Trump cho vị trí lãnh đạo Fed, được cho là có xu hướng nới lỏng chính sách hơn so với Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Kevin Warsh cho biết ông không đưa ra bất kỳ cam kết nào với Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm lãi suất, nhằm trấn an các thượng nghị sĩ đang xem xét việc phê chuẩn rằng ông sẽ hành động độc lập với Nhà Trắng, đồng thời theo đuổi các cải cách rộng hơn.

Trước đó trong tháng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho rằng Fed nên “chờ đợi và quan sát” trước khi quyết định hạ lãi suất trong bối cảnh xung đột với Iran, nhấn mạnh nền kinh tế Mỹ đã “rất mạnh” trong tháng 1 và 2.

“Những phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Bessent kể từ khi chiến sự nổ ra cho thấy ông nhận thức rằng có thể sẽ mất một thời gian để ông Kevin Warsh tiến hành cắt giảm lãi suất”, ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, nhận định.

Mặc dù ông Warsh có khả năng sẽ là người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell nhưng thời điểm phê duyệt của Thượng viện vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt khi các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hàng đầu ra hiệu rằng họ sẽ trì hoãn việc xác nhận cho đến khi chính quyền Trump rút lại cuộc điều tra hình sự đang diễn ra đối với Chủ tịch Fed hiện tại ông Jerome Powell.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất. Thậm chí, ông còn nói với CNBC trước phiên điều trần của ông Warsh rằng ông sẽ thất vọng nếu điều đó không xảy ra.

Mặt khác, cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell được nhiều người coi là nỗ lực gây áp lực lên ngân hàng trung ương.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 23/4 trong nước bật tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.105 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên đầu tuần

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.895 - 26.305 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.095 - 26.355 VND/USD, giảm 2 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.130 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.360 VND/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.360 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.360 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.532 - 26.632 đồng/USD, giảm 47 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.