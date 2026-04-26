Sáng 26-4, lộ diện nơi trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 26-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở tỉnh Tây Ninh và tỉnh Cà Mau trúng 3 giải độc đắc của 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú, Tô Thanh, Út Thúy

Theo đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 25-4, giải độc đắc (dãy số 638657) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Long An là đại lý vé số Rô Thanh ở phường Hòa Thành và đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Hiện 8 vé Long An trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Long An cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Út Thúy ở phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 548122) của vé số Bình Phước cũng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 24-4, giải độc đắc (dãy số 171287) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến sáng 26-4, chủ nhân trúng giải độc đắc 4 vé Bình Dương đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 12 vé Bình Dương trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương được đổi tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Dương và vé số Bình Phước cùng trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 26-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.