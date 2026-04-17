Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/4: Thị trường chợ đen đảo chiều giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/4 trên thế giới chật vật tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi nhẹ trong phiên lên trên mức 98 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và duy trì ở vùng thấp. Chỉ số DXY vẫn chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Những tín hiệu tích cực liên quan đến khả năng đạt được lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã làm suy giảm nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn, qua đó hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột với Iran đang tiến gần đến hồi kết, trong khi các nỗ lực trung gian ngoại giao cũng đang được thúc đẩy nhằm ngăn nguy cơ leo thang trở lại.

Theo Giám đốc giao dịch cấp cao tại Monex USA ông Juan Perez, thị trường hiện vẫn trong trạng thái chờ đợi khi chưa rõ liệu các cuộc đàm phán có tiếp tục, lệnh ngừng bắn có được duy trì hay tình hình sẽ ổn định hay không. Sự thiếu chắc chắn này khiến USD chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng đang góp phần định hình kỳ vọng thị trường. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể chậm lại trong quý hiện tại do tác động từ xung đột Iran, song nền tảng chung vẫn ổn định và có khả năng phục hồi.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá nhập khẩu trong tháng trước tăng 0,8%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Tính từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, mức tăng đạt 2,1%. Diễn biến này củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát không quá lớn như dự báo trước đó.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư ngày càng kỳ vọng Fed có thêm dư địa để cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ông Janet Yellen - cựu Chủ tịch Fed, cựu Bộ trưởng Tài chính - cũng nhận định khả năng sẽ có ít nhất một lần giảm lãi suất, bất chấp những bất ổn từ địa chính trị.

Đáng chú ý, các quỹ phòng hộ đã gia tăng vị thế “short” với USD tính đến ngày 10/4, theo dữ liệu từ Morgan Stanley. Động thái này cho thấy sự đảo chiều so với tháng trước, khi chỉ số USD của Bloomberg từng tăng mạnh nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông.

Các chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các đồng tiền mang tính rủi ro có thể hưởng lợi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về trung hạn, xu hướng suy yếu của USD có thể trở nên rõ ràng hơn so với các đồng tiền chủ chốt như euro, yen hay franc Thụy Sĩ.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 17/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.102 VND/USD, đi ngang so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 17/4.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.097 - 26.357 VND/USD, giảm 11 đồng ở chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.127 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, giảm 23 đồng ở chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.068 - 26.357 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.357 VND/USD, giảm 30 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.561 - 26.681 đồng/USD, giảm 29 đồng chiều mua và giảm 39 đồng chiều bán so với sáng qua.