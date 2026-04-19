Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/4: Chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/4 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở ngưỡng 97,9 điểm, giảm 0,55% trong tuần.

Với việc mất 0,55% trong tuần, đồng USD xác lập chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. Diễn biến này chủ yếu chịu tác động từ sự hạ nhiệt của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, biến động giảm của giá dầu và sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở đầu tuần giao dịch, đồng USD duy trì đà giảm khi thị trường dần thích nghi với các rủi ro địa chính trị. Dù những căng thẳng này vẫn hiện hữu, giới đầu tư nhận định chúng khó có thể gây ra cú sốc dài hạn cho kinh tế toàn cầu. Hệ quả là vai trò "vịnh tránh bão" của đồng bạc xanh tạm thời lu mờ, nhường chỗ cho dòng tiền dịch chuyển sang các loại tài sản rủi ro có tỷ suất sinh lời cao hơn.

Giữa tuần, tâm lý thị trường khởi sắc mạnh mẽ nhờ những tín hiệu tích cực từ nỗ lực đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Việc giá dầu hạ nhiệt không chỉ giúp xoa dịu áp lực lạm phát mà còn kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống, trực tiếp làm xói mòn sức hấp dẫn của đồng USD. Song song đó, sự hưng phấn của thị trường chứng khoán Mỹ trước triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp khả quan đã thúc đẩy dòng vốn rời bỏ USD để tìm kiếm cơ hội tại các kênh đầu tư tăng trưởng.

Càng về cuối tuần, xu hướng suy yếu của đồng USD càng trở nên rõ rệt. Thông tin các tuyến vận tải chiến lược tại Trung Đông hoạt động trở lại đã loại bỏ lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu có lúc rơi xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Diễn biến này củng cố kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt, khiến thị trường bắt đầu đặt cược vào kịch bản Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và cắt giảm lãi suất vào cuối năm, tạo ra áp lực bán tháo đồng USD trên diện rộng.

Một điểm nhấn quan trọng trong tuần là sự phục hồi đồng loạt của các đồng tiền hàng hóa và tiền tệ tại các thị trường mới nổi (EM). Nhờ tâm lý "ưa thích rủi ro" (risk-on) quay trở lại, các đồng tiền này đã tận dụng tốt sự suy yếu của USD để thu hút dòng vốn quốc tế. Thực tế cho thấy đồng bạc xanh đang tạm mất đi lợi thế tương đối khi lợi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm và triển vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt hơn.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo đà giảm của đồng USD có thể chỉ mang tính nhất thời. Nền tảng kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt và lạm phát chưa thực sự về mức mục tiêu, tạo nên bệ đỡ vững chắc cho đồng bạc xanh. Nếu rủi ro địa chính trị tái bùng phát hoặc Fed duy trì quan điểm cứng rắn, đồng USD hoàn toàn có khả năng đảo chiều và phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhìn chung, tuần giao dịch vừa qua là minh chứng cho sự nhạy cảm của đồng USD trước các biến số về địa chính trị, năng lượng và kỳ vọng lãi suất. Đồng thời, nó phản ánh sự dịch chuyển linh hoạt của dòng vốn toàn cầu trong một bối cảnh thị trường đầy biến động và bất định.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 19/4 trong nước biến động trong biên độ hẹp

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.102 VND/USD, giảm 4 đồng so với phiên đầu tuần

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Biểu đồ: Dân Việt t/h.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.097 - 26.357 VND/USD, đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.127 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, tương tự không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.068 - 26.357 VND/USD, cũng đi ngang so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.150 - 26.357 VND/USD, không biến động chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.545 - 26.685 đồng/USD, giảm 35 đồng chiều mua và 15 đồng chiều bán so với sáng qua.