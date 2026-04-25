Giá vàng hôm nay, 25-4: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đầu ngày 25-4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.710 USD/ounce, tăng 53 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao trong phiên đêm trước là 4.657 USD/ounce. Đà hồi phục này diễn ra khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế và gia tăng nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn.

Những yếu tố địa chính trị tiếp tục đóng vai trò then chốt trên thị trường vàng. Mỹ đang gia tăng sức ép lên Iran, bao gồm các biện pháp phong tỏa hải quân nhằm buộc Tehran quay lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, đến nay các nỗ lực hòa giải vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Tổng thống Mỹ đã ra lệnh quân đội sẵn sàng hành động mạnh tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kịch bản xung đột Mỹ- Iran có thể khiến thị trường khí đốt toàn cầu rơi vào tình trạng khan hiếm thêm ít nhất hai năm.

Tác động lan tỏa của cú sốc năng lượng cũng bắt đầu thể hiện. Nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tăng giá hàng hóa do chi phí đầu vào liên quan đến dầu mỏ leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu đi lên.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô duy trì ở mức cao 97,5 USD/thùng. Chỉ số USD biến động nhẹ, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức khoảng 4,33%. Những yếu tố này tiếp tục tác động lên giá vàng, khiến kim loại quý này có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn.