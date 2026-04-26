Cách độc lạ, nông dân Cà Mau bắt ong dú cho mật ngọt trong ống tre, bán giá 2 triệu/lít

Anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam được xem là người khởi xướng cho mô hình nuôi ong dú trong ống tre ở xã Trần Văn Thời, bởi cả hai có cùng chung niềm đam mê với loài ong không kim đốt này.

Anh Vũ cho biết, sau nhiều lần tìm hiểu mô hình nuôi ong dú, anh và anh Lam đã góp vốn mua những tổ ong giống ở các tỉnh thành khác trong khu vực về thuần dưỡng, gây đàn tại vườn nhà mình.

Anh Trần Phương Vũ và anh Lê Nhã Lam, ngụ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cùng nhau thu hoạch mật ong dú được nuôi trong ống tre. Ảnh: Vũ Linh

Để "giữ chân" loài ong không có kim đốt, thân thiện với con người này, anh Vũ và anh Lam đã tìm hiểu rất kỹ tập tính của loài ong dú. Ngay cả việc chọn vị trí để đặt tổ ong cũng phải phù hợp, ở nơi yên tĩnh có bóng mát, đặc biệt là phải có các loài hoa ngoài tự nhiên phong phú để chúng sinh sống và phát triển đàn.

Từ những tổ ong ban đầu, anh Vũ cùng bạn mình dần nhân rộng số lượng bằng cách tách đàn. Song song với việc nuôi trong thùng gỗ, anh Vũ và anh Lam còn tận dụng những ống tre khô để dẫn dụ ong vào làm tổ, một cách làm gần gũi với môi trường tự nhiên, giúp nâng cao chất lượng mật.

Khi ống tre được tách ra, bên trong hiện rõ những túi mật nhỏ li ti, căng tròn, xếp san sát. Mật ong dú ánh dưới ánh nắng, tỏa hương thơm dịu nhẹ đặc trưng. Ảnh: Vũ Lịnh

Đến mùa thu hoạch, khu vườn của hai anh trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Những ống tre được chọn lựa kỹ lưỡng, khi ong đã tích đủ mật và bịt kín miệng tổ sẽ được đưa ra xử lý.

Anh Lê Nhã Lam cầm dao chẻ dọc từng ống tre, thao tác dứt khoát nhưng cẩn trọng. Khi lớp tre tách ra, bên trong hiện rõ những túi mật nhỏ li ti, căng tròn, xếp san sát. Mật óng ánh dưới ánh nắng, tỏa hương thơm dịu nhẹ đặc trưng.

“Nuôi trong ống tre thì thu hoạch cực hơn, phải chẻ ra từng ống rồi tách mật bằng tay. Nhưng bù lại mật rất thơm, vị đặc trưng, khách thích lắm, có bao nhiêu mật cũng không đủ bán”, anh Lam nói.

Tại xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, mô hình nuôi ong dú trong ống tre của anh Vũ và anh Lam được xem là hướng đi mới, giúp nhà nông có thêm thu nhập, mật ong dú trong ống tre thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng nên rất được khách hàng ưa thích. Ảnh: Vũ Linh

Đối với mô hình nuôi ong dú trong ống tre, khâu thu hoạch mật được xem là công đoạn khó nhất. Ống tre sau khi được chẻ ra, người khai thác mật phải dùng những dụng cụ nhỏ để tách từng túi mật, rồi cho vào rây lọc.

Phần tổ còn lại, nơi chứa ấu trùng và ong chúa được giữ lại cẩn thận để tiếp tục gây nuôi. Quy trình này đòi hỏi sự khéo léo, bởi nếu làm không đúng kỹ thuật, đàn ong có thể suy yếu hoặc bỏ đi.

Hiện nay, mỗi lít mật ong dú được bán với giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Dù sản lượng không cao, mỗi tổ chỉ cho một lượng mật nhỏ nhưng nhờ giá trị lớn, mô hình này mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nuôi.

Người nuôi ong dú trong ống tre ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết mỗi lít mật ong dú được bán với giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng - dù giá rất cao nhưng không đủ nguồn hàng để cung ứng cho khách hàng, có bao nhiêu bán cũng hết. Ảnh: Vũ Linh

Theo anh Vũ, điều quan trọng nhất khi nuôi ong dú là giữ được môi trường sinh thái. Nếu xung quanh ít cây cối, ít hoa thì ong sẽ ít mật hoặc bỏ đi. Vì vậy người nuôi phải trồng thêm cây ăn trái, cây lấy hoa, hạn chế thuốc hóa học để giữ nguồn thức ăn cho ong.

Từ sự liên kết ban đầu, đến nay anh Vũ và anh Lam không chỉ cùng nhau phát triển mô hình mà còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ dân khác trong vùng.

Ông Nguyễn Việt Khái - Chủ tịch Hội nông dân xã Trần Văn Thời cho biết nuôi ong dú là hướng đi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, chi phí đầu tư không lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Địa phương đang khuyến khích người dân nhân rộng mô hình, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển nông nghiệp bền vững.

Những giọt mật ong dú được kết tinh từ các loại hoa, trái trên quê hương Trần Văn Thời, và công sức con người không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn mở ra một hướng đi bền vững, gắn bó hài hòa với tự nhiên.