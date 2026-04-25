Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/4: Thị trường chợ đen bật tăng, dự báo "nóng" về đường đi của tỷ giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/4 trên thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về mức 98,36 điểm, sau đà tăng giá khi sự bất ổn kéo dài xung quanh xung đột Mỹ-Iran thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng bạc xanh.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo các nhà phân tích, đồng bạc xanh được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, khi thị trường lo sợ rằng một giải pháp nhanh chóng cho xung đột Iran có vẻ khó xảy ra. Mặc dù Mỹ đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với quốc gia này trong tuần này, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền ở Eo biển Hormuz, trong khi Washington duy trì phong tỏa hải quân trong khu vực.

Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết, ông không vội vàng kết thúc cuộc chiến, ngay cả khi Israel và Lebanon đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn của họ thêm ba tuần.

Nhìn lại cuộc xung đột trong gần 2 tháng qua, đồng USD liên tục bị kéo theo hai chiều trái ngược: Có lúc được hỗ trợ bởi kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, nhưng cũng chịu sức ép từ lo ngại chiến tranh kéo dài sẽ gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, khiến thị trường chủ yếu dao động trong biên độ hẹp.

“Hiện tại gần như không thể đặt cược lớn vì chưa biết tình hình sẽ đi đến đâu”, Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading ở Chicago, cho biết và nói thêm, trừ khi có tin lớn như các bên tuyên bố hòa bình, nếu không thì biến động tiếp theo của thị trường sẽ phụ thuộc vào những yếu tố thực tế, như thiếu hụt dầu thô ảnh hưởng đến kinh tế châu Âu hoặc châu Á.

Mối lo ngại về tác động lạm phát của cuộc chiến Iran, đặc biệt thông qua giá dầu, cũng thúc đẩy dòng vốn vào đồng USD, khi thị trường đặt cược vào các ngân hàng trung ương toàn cầu có thái độ diều hâu hơn trong những tháng tới - một kịch bản có lợi cho đồng bạc xanh.

Quan điểm này gây áp lực lên hầu hết các đồng tiền châu Á. Cặp USD/CNY của đồng nhân dân tệ Trung Quốc tăng gần 0,2% vào thứ Sáu và sẽ có mức tăng nhẹ trong tuần.

Cặp USD/SGD của đồng đô la Singapore tăng nhẹ, cũng như cặp USDKRW của đồng won Hàn Quốc.

Cặp AUDUSD của đồng đô la Úc đi ngang, trong khi cặp USD/INR của đồng rupee Ấn Độ tăng 0,2% và vượt xa hơn mức 94 rupee.

Đồng rupee quay trở lại gần mức thấp kỷ lục gần đây so với đồng USD sau khi Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đầu tuần này nới lỏng một số biện pháp nhằm hỗ trợ đồng tiền. Sự tăng vọt của giá dầu là áp lực lớn đối với đồng rupee, do sự phụ thuộc lớn của Ấn Độ vào nhập khẩu năng lượng.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 25/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD, không biến động so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.908 - 26.318 VND/USD, tăng 8 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD, không biến động ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.138 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.093 - 26.368 VND/USD, tăng 26 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.170 - 26.368 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.509 - 26.609 đồng/USD, tăng 16 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.

Nhìn về phần còn lại của năm 2026, các tổ chức phân tích đều cho rằng tỷ giá vẫn sẽ chịu sức ép, dù mức độ khác nhau. KBSV dự báo tỷ giá USD/VND tăng khoảng 2,5-3%, trong khi VCBS đưa ra kịch bản thận trọng hơn với mức mất giá 3-5%.

Riêng trong quý II/2026, VCBS cho rằng, áp lực tỷ giá nhiều khả năng tiếp diễn do môi trường địa chính trị bất định, dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn như vàng, USD và trái phiếu Chính phủ Mỹ, qua đó hỗ trợ chỉ số DXY tăng trong ngắn hạn. Hơn nữa, thị trường vẫn kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức 3,5–3,75% trong các kỳ họp FOMC quý II và không còn dư địa giảm lãi suất trong năm 2026, tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới neo cao khiến các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và điện lực gia tăng nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, trong khi chênh lệch giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 20% cũng góp phần duy trì nhu cầu USD để nhập khẩu vàng.

Hơn nữa, cũng theo báo cáo của VCBS, định hướng xuyên suốt của NHNN là duy trì ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Việc giảm lãi suất huy động được xem là điều kiện cần để giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng áp lực huy động vốn đối với hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu; đồng thời áp lực tỷ giá cũng đặt ra yêu cầu duy trì chênh lệch lãi suất VND/USD hợp lý nhằm ổn định dòng vốn.