Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/5: DXY và thị trường chợ đen đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/5 trên thế giới tăng mạnh

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng mạnh trong phiên vừa qua, lên mức 98,9 điểm, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến từ cuộc gặp quan trọng giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump miêu tả cuộc thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình là "cực kỳ tích cực và mang tính xây dựng".

Đồng thời, phát biểu tại quốc yến ở Bắc Kinh, ông Trump mô tả ông Tập là "người bạn" và sự đón tiếp tại Trung Quốc là "tuyệt vời." Các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo cho đến nay đều "rất tốt" cho cả hai nước, ông Trump cho biết, đồng thời mời ông Tập thăm Mỹ vào tháng 9.

"Chúng ta có cơ hội tạo dựng một tương lai hợp tác và thịnh vượng hơn", ông Trump phát biểu.

Về phần mình, ông Tập cho biết đã có "cuộc trao đổi quan điểm chuyên sâu" với ông Trump, nhấn mạnh rằng hai quốc gia nên "trở thành đối tác, không phải đối thủ" - mặc dù ông lưu ý rằng chỉ thông qua "tôn trọng lẫn nhau" thì mối quan hệ này mới có thể bền vững.

Cả ông Trump lẫn ông Tập đều không đi vào chi tiết về các cuộc đàm phán, vốn được kỳ vọng sẽ xoay quanh các vấn đề lớn như thương mại, Đài Loan và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, kinh tế thế giới đang đối mặt với triển vọng mờ nhạt do việc đóng cửa kéo dài của Eo biển Hormuz - một tuyến đường thủy huyết mạch ngoài khơi bờ biển phía nam Iran, nơi có khoảng một phần năm lượng dầu toàn cầu đi qua.

Hợp đồng tương lai dầu Brent, chuẩn giá dầu toàn cầu, gần đây giao dịch trên mức 105 USD/thùng, so với mức khoảng 70 USD/thùng trước khi cuộc chiến Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Đà tăng mạnh này đã làm dấy lên lo ngại về làn sóng lạm phát tại các quốc gia trên thế giới, một xu hướng được phản ánh qua dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ công bố trong tuần này.

Các nhà đầu tư đã chuyển sang nắm giữ đồng bạc xanh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, xem đây là tài sản trú ẩn an toàn. Một số nhà quan sát cũng cho rằng Mỹ, với tư cách là nhà xuất khẩu năng lượng lớn, có thể được bảo vệ phần nào trước cú sốc năng lượng do việc đóng cửa Eo biển Hormuz gây ra.

"Đồng USD đang ở vị thế mạnh hơn nhờ việc không có tiến triển nào tại vùng Vịnh, nhưng chuyến thăm Trung Quốc đang diễn ra của ông Trump có thể tạo ra những thông tin tích cực, giúp duy trì tâm lý chấp nhận rủi ro và hạn chế đà tăng của USD", các nhà phân tích tại ING nhận định.

Thượng viện Mỹ đã xác nhận ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đưa ông lên nắm quyền điều hành ngân hàng trung ương trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đang phải đối phó với áp lực giá cả, điều có thể khiến việc biện minh cho các đợt cắt giảm lãi suất nhanh và mạnh mà ông Trump thường xuyên yêu cầu trở nên khó khăn hơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, vốn có xu hướng biến động ngược chiều với giá, đã tăng lên.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu, đồng nhân dân tệ onshore của Trung Quốc dao động quanh mức cao nhất trong ba năm và đồng nhân dân tệ offshore cũng gần chạm mức cao nhất trong hơn ba năm.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 15/5 trong nước tiếp đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.131 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.876 - 26.386 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.920 - 26.332 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 15/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.387 VND/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.387 VND/USD, tăng 5 đồng đồng chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.078 - 26.387 VND/USD, giảm 1 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.387 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.475 - 26.595 đồng/USD, tăng 47 đồng cả chiều mua và 67 đồng chiều bán so với sáng qua.