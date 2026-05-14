Cận cảnh khu tái định cư sẵn sàng đón người dân nhường đất xây siêu cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên

2 khu tái định cư sẵn sàng đón người dân nhường đất xây "siêu" cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên

Khu tái định cư Thượng Thanh tọa lạc tại phường Việt Hưng (trước đây thuộc quận Long Biên) đang nhận được sự quan tâm lớn khi được thành phố bố trí làm nơi "an cư" cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên.

Dưới góc độ quy hoạch và thực tế, đây được đánh giá là khu vực sở hữu vị trí đắc địa với nhiều ưu thế vượt trội về kết nối giao thông và tiện ích sống. Người dân chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy là có thể tiếp cận chân cầu Chương Dương hoặc cầu Long Biên. Khoảng 20 phút di chuyển qua cầu là đã có mặt tại phố cổ Hà Nội.

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm 5 tòa chung cư từng hoàn thành nhiều năm trước, nay được chính quyền tập trung nâng cấp, chỉnh trang để đón người dân về an cư.

Theo tìm hiểu, hiện tại đã có khoảng hơn 20 hộ đang sinh sống tại đây.

Theo đánh giá của những người dân đang sinh sống trong khu vực, môi trường sống tại Thượng Thanh được bảo đảm khá tốt. Điểm cộng lớn nhất của khu chung cư tái định cư này là mạng lưới tiện ích xã hội ngoại khu "giăng kín". Trong bán kính chỉ khoảng 800m, người dân có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống trường học các cấp và các chợ dân sinh địa phương. Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng chỉ cách đó khoảng 2,5km.

Nhiều khu vực xung quanh các tòa chung cư đang được người dân tận dùng trồng rau.

Mặt bằng tầng 1 các tòa nhà vẫn bỏ trống.

Bên trong các tòa nhà có thang máy thương hiệu Mitsubishi, chở được tối đa 11 người/lần di chuyển.

Theo ghi nhận, các căn hộ tại khu tái định cư Thượng Thanh chưa có người sinh sống đều được niêm phong.

Hình ảnh bên trong căn hộ 704 rộng khoảng hơn 50m2 của gia đình chị Ngọc Lan.

Trao đổi với Dân Việt, chị Lan chia sẻ: "Tôi ở khu Giang Văn Minh - Kim Mã sang đây tái định cư đã được khoảng gần 1 năm. Trước kia chỗ cũ ở nhà mặt đất nên thuận tiện kinh doanh, buôn bán và giao lưu với hàng xóm. Giờ sang bên này cũng có nhiều cái hạn chế. Chẳng hạn như hàng tháng mất thêm tiền phí dịch vụ, gửi xe và cũng khá buồn vì hiện tại ít cư dân sinh sống. Hy vọng sắp tới người dân sẽ đến ở đông vui hơn".

Hiện tại, mỗi tháng gia đình chị Lan mất khoảng trên 1.600.000 tiền dịch vụ, gửi xe và điện, nước sinh hoạt.

Tại tầng hầm tòa nhà NO15A chưa xuất hiện nhiều xe đến gửi.

Theo quyết định của UBND thành phố, một phần lớn quỹ đất tái định cư cho dự án cầu Trần Hưng Đạo được bố trí tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất xã Thư Lâm (trước sắp xếp là xã Vân Hà, huyện Đông Anh). Nơi đây hiện đã hoàn thiện hơn 500 lô đất nền, sẵn sàng bàn giao cho người dân bốc thăm và xây dựng nhà cửa.

Ghi nhận thực tế cho thấy, khu tái định cư Thư Lâm sở hữu một vị trí khá đắc địa khi nằm giáp ranh với các khu dân cư đông đúc và làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống sầm uất. Các ô đất được quy hoạch vuông vắn, ngay ngắn như bàn cờ với diện tích đạt chuẩn từ 80m2 đến 180m2/lô. Hệ thống hạ tầng nội khu đã hoàn chỉnh với đường trải nhựa rộng 13,5m, vỉa hè thông thoáng, cùng với đó là hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng và sân chơi rộng rãi phục vụ cư dân.