Nhà hàng buffet thu phí nôn mửa của những vị khách ăn no đến 'trớ'

Những tháng gần đây, nhà hàng Sushi Toro ở khu vực Gelves, thành phố Sevilla, Tây Ban Nha ghi nhận số khách hàng ăn quá no rồi nôn mửa tăng đột biến, gây tình trạng mất vệ sinh. Để đối phó, người quản lý đưa ra quy định thu phí những khách hàng thiếu ý thức trên.

Phía nhà hàng cho biết vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực bàn ăn và nhà vệ sinh, gây ra nhiều khó khăn cho đội ngũ nhân viên; đồng thời làm dấy lên những lo ngại về vấn đề vệ sinh và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Trong một bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, các nhân viên nhà hàng bày tỏ sự bức xúc: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều thực khách liên tục gọi món không ngừng nghỉ và ăn cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, cho đến khi họ nôn mửa. Chúng tôi đã phải dọn dẹp bãi nôn ngay tại bàn ăn và cả trong nhà vệ sinh".

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo áp lực tâm lý nặng nề cho nhân viên phục vụ, những người vốn đã phải làm việc với cường độ cao để đảm bảo tiến độ lên món. Việc đưa ra những hình phạt tài chính được kỳ vọng sẽ giúp thực khách tự điều chỉnh hành vi, hướng tới văn hóa thưởng thức ẩm thực văn minh và có trách nhiệm.

Phí phạt dựa trên mức độ dọn dẹp theo từng trường hợp cụ thể. Phía nhà hàng nhấn mạnh rằng đây là giải pháp duy nhất khả thi để giải quyết triệt để tình trạng này.

Sushi Toro vốn nổi tiếng với phong cách ẩm thực fusion, kết hợp giữa truyền thống Nhật Bản và cách tân kiểu Tây Ban Nha. Nhà hàng cung cấp thực đơn buffet đa dạng với các món được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon cùng kỹ thuật chuyên môn cao.

Mức giá tại đây dao động từ 18USD (khoảng 470 nghìn đồng) đến 29USD (khoảng 760 nghìn đồng), tùy thuộc vào thời điểm và ngày trong tuần mà thực khách ghé thăm.

Ban quản lý Sushi Toro chia sẻ rằng đội ngũ nhân viên của họ luôn nỗ lực hết mình để phục vụ các món ăn đúng giờ và duy trì tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt trong suốt tất cả các ca phục vụ. Họ cũng đưa ra lời khuyên chân thành tới thực khách rằng chỉ nên gọi những gì bạn thực sự có thể ăn hết; đồng thời gửi lời xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào mà chính sách mới này có thể gây ra cho khách hàng.