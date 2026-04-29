Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/4: Ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt tăng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/4 trên thế giới đi ngang

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện dừng ở sát mức 98,5 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Sự gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột với Iran đã kích hoạt mạnh mẽ tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu, đẩy đồng USD tăng giá và lấn át đà phục hồi ngắn ngủi của đồng Yên Nhật.

Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương (BoJ) vừa trải qua cuộc họp chính sách gây chia rẽ nhất dưới thời Thống đốc Kazuo Ueda; dù lãi suất được giữ nguyên ở mức 0,75%, nhưng kết quả bỏ phiếu 6-3 với ba thành viên ủng hộ mức tăng 1,0% đã làm dấy lên kỳ vọng về một đợt thắt chặt sớm vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên, những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế do ông Ueda đưa ra đã khiến đồng Yên nhanh chóng đảo chiều, giao dịch quanh ngưỡng 159,65 JPY/USD.

Trong khi đó, áp lực địa chính trị vẫn duy trì ở mức cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất mới từ Iran do thiếu các cam kết về chương trình hạt nhân. Hệ quả là thị trường tài chính quay lại các mối tương quan truyền thống: giá dầu Brent vọt lên 111,26 USD/thùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,354%, trong khi chỉ số S&P 500 và giá vàng đều chịu áp lực giảm mạnh.

Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn dao động quanh mức 112 USD/thùng vào thứ Ba, kéo dài phiên tăng thứ bảy liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng Tư, ngay cả sau khi UAE bất ngờ rời khỏi OPEC.

Động thái này đã không làm giảm bớt những hạn chế về nguồn cung, vì bất kỳ sản lượng bổ sung nào cũng sẽ vẫn bị chặn bởi eo biển Hormuz đang đóng cửa. Thị trường đang theo dõi sát sao phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, mặc dù các báo cáo cho thấy Washington vẫn chưa hài lòng, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Tehran.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Chủ tịch Fed Jerome Powell, nơi lộ trình lãi suất tương lai sẽ được định hình dưới tầm ảnh hưởng của người kế nhiệm dự kiến Kevin Warsh và những rủi ro lạm phát năng lượng đang hiện hữu.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 29/4 trong nước bật tăng

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.906 - 26.316 VND/USD, thấp hơn khoảng 50 đồng so với mặt bằng bán ra của các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 29/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.138 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD. Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.081 - 26.368 VND/USD.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.368 VND/USD, giảm 40 đồng chiều mua và tăng 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.624 - 26.744 đồng/USD, tăng vọt cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Trong các phân tích trước đó, UOB cho rằng, việc lãi suất USD giảm sẽ là yếu tố tích cực hỗ trợ Cơ quan quản lý tại Việt Nam điều hành lãi suất VND, song cũng cần nhìn nhận thực tế mặt bằng lãi suất VND sẽ được điều hành chủ yếu từ các yếu tố vĩ mô nội tại như kỳ vọng tăng trưởng, diễn biến lạm phát, cán cân thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài, biến động tỷ giá…

Một số báo cáo triển vọng ngoại hối quốc tế dự báo đồng USD có thể giảm giá khoảng 5% trong năm 2026 nếu Fed tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất. Từ cuối năm 2024, Fed đã hạ lãi suất tổng cộng khoảng 175 điểm cơ bản, đưa chính sách tiền tệ từ trạng thái thắt chặt về gần mức trung tính. Đối với Việt Nam, áp lực tỷ giá trong ngắn hạn có thể tiếp tục xuất hiện nếu đồng USD trên thế giới duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, với dự trữ ngoại hối ổn định và các công cụ điều hành linh hoạt của NHNN, thị trường tiền tệ trong nước được đánh giá nằm trong tầm kiểm soát.

Dự báo mới nhất được UOB đưa ra là tỷ giá USD/VND sẽ có mức biến động khoảng 2 - 3% trong 2026, với mức tỷ giá là 26.400 quý II, 26200 trong quý III và 26.100 vào cuối năm 2026.