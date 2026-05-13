Dàn tỉ phú tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc

Theo Nhà Trắng, danh sách 16 nhân vật tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc có một số cái tên nổi bật như tỉ phú Elon Musk của Tesla, Tim Cook của Apple, Stephen Schwarzman của Blackstone, Larry Culp của General Electric.

Ngoài ra, những CEO nổi tiếng khác gồm Kelly Ortberg của Boeing, David Solomon của Goldman Sachs và Jane Fraser của Citigroup.

Một số CEO đang có thỏa thuận chờ xử lý với Trung Quốc. Trong cuộc họp hồi tháng 4, bà Ortberg cho biết Trung Quốc có thể đặt mua một số lượng lớn máy bay từ Boeing, trong khi ông Fraser hồi tháng 11-2025 chia sẻ các nhà đầu tư đang thể hiện sự quan tâm trở lại với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AP

Bloomberg đưa tin hồi tháng 3, Boeing sắp hoàn tất đơn đặt hàng 500 máy bay 737 Max trùng dịp ông Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đáng chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang cũng góp mặt trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump, sau những đồn đoán ban đầu ông không được mời. Một nguồn tin từ CNBC tiết lộ sau khi xem các bài báo đưa tin ông Huang vắng mặt, ông Donald Trump đã đích thân gọi điện và đề nghị CEO Nvidia tham gia.

“Ông Jensen dự hội nghị thượng đỉnh theo lời mời của Tổng thống Donald Trump để ủng hộ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền” - phát ngôn viên Nvidia cho biết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump xác nhận ông Huang có mặt trên chuyên cơ Air Force One và phủ nhận thông tin ông chủ Nvidia không được mờ. Ông nói thêm việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ là “yêu cầu đầu tiên” với ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump dự kiến hội đàm song phương với ông Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15-5.