Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/5: Thị trường chợ đen giảm 17 đồng chiều mua vào, DXY tăng giá

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/5 trên thế giới giữ đà tăng

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng nhẹ so với sáng qua, ở mức 98,4 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD tăng giá trong phiên vừa qua, khi các nhà đầu tư theo dõi sát chuyến thăm Trung Quốc đầy rủi ro của Tổng thống Donald Trump và tiêu hóa dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo.

Hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm thương mại và vấn đề Đài Loan. Ông Trump, người đã đưa theo một loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn như Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và người đứng đầu Boeing Kelly Ortberg trong chuyến đi, cũng được cho là sẽ thúc đẩy các thỏa thuận kinh doanh mới.

Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý có thể sẽ đổ dồn vào cuộc chiến với Iran. Một số nhà phân tích cho rằng ông Trump có thể cố thuyết phục Trung Quốc - một nước nhập khẩu năng lượng lớn của Iran - đóng vai trò bảo lãnh cho một thỏa thuận hòa bình giữa Washington và Tehran, mặc dù những hy vọng như vậy vẫn còn rất mờ nhạt.

Tổng thống Trump gần đây đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trong khi Iran cũng tỏ ra không mấy sẵn lòng nhượng bộ trước các yêu cầu của Nhà Trắng. Thế bế tắc này khiến một lệnh ngừng bắn mong manh vẫn còn hiệu lực, nhưng đồng thời khiến eo biển Hormuz - tuyến đường thủy huyết mạch cho vận chuyển dầu mỏ toàn cầu - gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng mạnh kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng Hai, và từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Dấu hiệu của đà tăng giá ngày càng rõ nét vào thứ Ba, khi dữ liệu chính thức của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ba năm vào tháng 4/2026. Dữ liệu về giá sản xuất, dự kiến công bố vào thứ Tư, có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng lạm phát tại Mỹ.

Những lo ngại về hậu quả kinh tế từ căng thẳng địa chính trị kéo dài đã phần nào hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD. Một số nhà quan sát cũng lập luận rằng nền kinh tế Mỹ, với tư cách là nước xuất khẩu năng lượng ròng lớn, có thể tương đối được bảo vệ trước cú sốc năng lượng liên quan đến Iran, qua đó càng làm tăng sức hấp dẫn của đồng USD.

Dù vậy, đồng đô la Úc, thước đo khẩu vị rủi ro, vẫn duy trì ổn định, gần đây nhích nhẹ 0,1% lên 0,7252 USD.

"Bất chấp cuộc khủng hoảng chưa được giải quyết ở Trung Đông và lạm phát lan rộng trên toàn cầu, thị trường tỷ giá hối đoái vẫn đang rất thờ ơ" , các nhà phân tích tại ING cho biết trong một báo cáo.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 14/5 trong nước tiếp đà tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.126 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.871 - 26.381 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.917 - 26.329 VND/USD, hiện không biến động cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 14/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.102 - 26.382 VND/USD, tăng 3 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.132 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.382 VND/USD, tăng 3 đồng chiều mua và chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.079 - 26.382 VND/USD, tăng 8 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.382 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.428 - 26.528 đồng/USD, tăng 17 đồng cả chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.