Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/5: Thị trường chợ đen phục hồi mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/5 trên thế giới đi ngang

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) gần như không đổi so với phiên trước đó, ở ngưỡng 98,02 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD tăng lên từ cuối tháng 4/2026, giữa các dấu hiệu ngày càng tăng về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Ở chiều ngược lại, đồng bạc xanh cũng chịu áp lực từ sự can thiệp của chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ đồng yen. Thị trường vẫn trong trạng thái căng thẳng sau khi nhà ngoại giao hàng đầu về tiền tệ của Nhật Bản, Atsushi Mimura, nhấn mạnh sự lo ngại của chính quyền về những biến động nhanh chóng của đồng yên.

“Hiệu quả bền vững của các biện pháp can thiệp vẫn còn chưa chắc chắn”, Uto Shinohara, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Mesirow Currency Management ở Chicago, nhận định và cho biết trong lịch sử, tác động của can thiệp thường suy giảm nếu không đi kèm với thay đổi chính sách, tăng lãi suất hoặc sự phối hợp giữa các bên.

Nhật Bản chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng (Golden Week) vào tuần tới, và các nhà phân tích cho rằng giới chức có thể tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng yên.

“Xét việc nhà chức trách đã can thiệp trong kỳ nghỉ Golden Week năm 2024, và các đợt can thiệp năm 2022 và 2024 đều diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày, khả năng can thiệp bổ sung, ngay cả trong kỳ nghỉ, vẫn còn, nếu USD/JPY tăng mạnh trở lại về gần 160”, các nhà phân tích của Barclays cho biết. “Dựa trên các mô hình trong quá khứ, việc can thiệp liên tiếp không nhất thiết chỉ xảy ra khi tỷ giá quay lại mức trước đó, mà thường được thực hiện khi tỷ giá bật tăng mạnh trở lại”.

Tuy nhiên, triển vọng cho đồng bạc xanh có vẻ lạc quan khi các nỗ lực môi giới đàm phán giữa Mỹ và Iran thất bại. Các nguồn tin cho biết, Mỹ đã nhận được một đề xuất hòa bình cập nhật từ Iran, với việc Tổng thống Trump nói rằng họ đã có những bước tiến nhưng ông không chắc liệu họ có thể đạt được mục tiêu hay không. Trong khi đó, Tổng thống Trump phải đối mặt với thời hạn 60 ngày theo Luật Quyền lực Chiến 1973 về hành động quân sự ở Iran.

Theo Luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, quân đội phải được rút trong vòng 60 ngày trừ khi Quốc hội cho phép triển khai - điều mà Quốc hội Mỹ chưa làm. Chính quyền Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được ba tuần trước đã "chấm dứt" các hành động thù địch.

Ngoài ra, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào đầu tuần này cho thấy số lượng ngày càng tăng các nhà hoạch định chính sách phản đối xu hướng nới lỏng của Fed, đặc biệt là trước áp lực lạm phát từ cuộc chiến Iran kéo dài. Điều này thúc đẩy việc cắt giảm thêm các kỳ vọng về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào của ngân hàng trung ương trong năm nay.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 2/5: Thị trường chợ đen phục hồi

Hôm nay (2/5), thị trường chính thức ngừng giao dịch do vào ngày cuối tuần.

Chốt phiên ngày 29/4, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.906 - 26.316 VND/USD.

Các ngân hàng cũng giữ nguyên giá giao dịch trong thời gian nghỉ lễ. Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.148 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD. Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.081 - 26.368 VND/USD. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.368 VND/USD.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.652 - 26.752 đồng/USD, tăng 65 đồng chiều mua và tăng 47 đồng chiều bán so với sáng qua.