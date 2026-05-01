Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/5: DXY và thị trường chợ đen đồng loạt giảm mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/5 trên thế giới lao dốc

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 98,02 điểm.

Đồng USD chịu áp lực giảm mạnh so với đồng yên và các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi giới chức Nhật Bản có động thái can thiệp nhằm nâng đỡ đồng nội tệ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết, thời điểm để thực hiện hành động “mang tính quyết đoán” trên thị trường đang đến gần, phát đi tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về khả năng can thiệp nhằm hỗ trợ đồng yên đang suy yếu.

Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 3,41% về mức 114,01 USD/thùng sau đứt chuỗi tăng liên tiếp 8 phiên trước đó, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại các rủi ro phát sinh từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Hiện, các nỗ lực giải quyết xung đột hiện rơi vào bế tắc, trong khi Mỹ đang tìm cách phá vỡ thế giằng co này bằng việc áp đặt phong tỏa hải quân đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, nguồn sống còn của nền kinh tế nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ được báo cáo trong ngày thứ Năm về kế hoạch tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Mặt khác, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn đã hỗ trợ đồng USD trong tháng 3, sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, qua đó cho thấy nền kinh tế Mỹ ít chịu tác động hơn từ giá dầu tăng cao so với khu vực đồng EUR và Nhật Bản.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp thứ Tư, với một nhà hoạch định chính sách bỏ phiếu phản đối theo hướng ủng hộ cắt giảm lãi suất, trong khi 3 người khác phản đối vì cho rằng tuyên bố chính sách của Fed không nên tiếp tục phát tín hiệu nghiêng về nới lỏng tiền tệ.

Trên bình diện quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất như dự kiến, song đã tiến hành thảo luận sâu về khả năng tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng mạnh, khi chỉ số này vọt lên 3% trong tháng 4, vượt mục tiêu 2% của ECB. Đồng EUR tăng 0,51% so với USD, lên mức 1,173325 USD.

Ngân hàng Trung ương Anh cũng giữ nguyên lãi suất và đưa ra các kịch bản đánh giá tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Iran. Đồng bảng Anh tăng 0,98%, lên 1,36075 USD.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 1/5: Thị trường chợ đen giảm mạnh

Hôm nay (1/5), thị trường chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài đến hết Chủ nhật (ngày 3/5).

Chốt phiên ngày 29/4, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.113 VND/USD. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.858 - 26.368 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.906 - 26.316 VND/USD.

Các ngân hàng cũng giữ nguyên giá giao dịch trong thời gian nghỉ lễ. Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.108 - 26.368 VND/USD.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.148 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.368 VND/USD. Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.081 - 26.368 VND/USD. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.368 VND/USD.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.587 - 26.707 đồng/USD, giảm 64 đồng chiều mua và giảm 47 đồng chiều bán so với sáng qua.