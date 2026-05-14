Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 162,000 Bán 165,000

BTMH Mua 162,000 Bán 164,900

Tỷ giá

USD Mua 26,102 Bán 26,382

EUR Mua 30,074 Bán 31,659

Nóng: Không phải 44.700 tỷ đồng, đây mới là số lỗ gây "bất ngờ" của EVN

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày hôm nay 14/5 nhằm bổ sung thông tin của Bộ Công Thương tại dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hé lộ "số lỗ bất ngờ" cập nhật đến hết năm 2025.

Cụ thể, EVN cho biết: "Trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2025, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn hơn 5.611 tỷ đồng".

Trong khi đó, theo báo cáo tại hồ sơ dự thảo sửa đổi Luật của Bộ Công Thương, số lỗ lũy kế 2 năm 2022-2023 của tập đoàn này khoảng 50.029 tỷ đồng. Sau khi tính toán lại, đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ luỹ kế còn gần 44.800 tỷ đồng.

Như vậy, có thể nói nhờ các hoạt động kinh doanh tốt trong 2 năm 2024-2025, số lỗ của EVN đã giảm rất mạnh, hơn 39.181 tỷ đồng trong năm 2025.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, Bộ Công Thương tiếp tục có đề xuất phân bổ khoản lỗ 44.792 tỷ đồng của EVN vào giá điện, khi sửa đổi Luật Điện lực.

Cụ thể, Bộ Tư pháp vừa đăng tải hồ sơ dự án Luật sửa đổi Luật Điện lực do Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 52: Giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ, với lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.

Số lỗ của EVN đã giảm rất mạnh tính đến thời điểm cuối năm 2025 sau khi trải qua 4 lần tăng giá (Ảnh minh họa)

Số lỗ của EVN đã giảm rất mạnh tính đến thời điểm cuối năm 2025 sau khi trải qua 4 lần tăng giá (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương cho biết thực tế, trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng khi thông số đầu vào như giá nhiên liệu (giá than nhập khẩu, giá khí) tăng cao do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga – Ukraine.

Bên cạnh đó, theo lập luận của Bộ Công Thương, trong năm 2023 dù giá điện được điều chỉnh nhưng ở mức vừa phải, có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội nên mức điều chỉnh thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với tính toán dẫn đến chưa thu hồi đầy đủ chi phí phát sinh.

Tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại (tháng 5/2026), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện 4 lần điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân.
Cụ thể:
- Ngày 04/05/2023, giá điện tăng 3%, giá điện bán lẻ bình quân 1.920,37 đồng/kWh.
- Ngày 09/11/20234, giá điện tăng 5%, giá bán lẻ bình quân là 2.006,79 đồng/kWh
- Ngày 11/10/2024, giá điện tăng 4,8%, giá bán lẻ bình quân 2.103,11 đồng/kWh
- Ngày 10/05/2025, giá điện bán lẻ tăng 4,8%, giá bán lẻ bình quân 2.204,07 đồng/kWh.
Người dân sắp đón tin vui: Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng
Người dân sắp đón tin vui: Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng trong 7 ngày làm việc đối với công trình nhà ở riêng lẻ và trong 10 ngày làm việc đối với các...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/05/2026 16:54 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN