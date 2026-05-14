Nóng: Không phải 44.700 tỷ đồng, đây mới là số lỗ gây "bất ngờ" của EVN
Trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày hôm nay 14/5 nhằm bổ sung thông tin của Bộ Công Thương tại dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hé lộ "số lỗ bất ngờ" cập nhật đến hết năm 2025.
Cụ thể, EVN cho biết: "Trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể. Đến hết năm 2025, số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn hơn 5.611 tỷ đồng".
Trong khi đó, theo báo cáo tại hồ sơ dự thảo sửa đổi Luật của Bộ Công Thương, số lỗ lũy kế 2 năm 2022-2023 của tập đoàn này khoảng 50.029 tỷ đồng. Sau khi tính toán lại, đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ luỹ kế còn gần 44.800 tỷ đồng.
Như vậy, có thể nói nhờ các hoạt động kinh doanh tốt trong 2 năm 2024-2025, số lỗ của EVN đã giảm rất mạnh, hơn 39.181 tỷ đồng trong năm 2025.
Như Dân Việt đã thông tin trước đó, Bộ Công Thương tiếp tục có đề xuất phân bổ khoản lỗ 44.792 tỷ đồng của EVN vào giá điện, khi sửa đổi Luật Điện lực.
Cụ thể, Bộ Tư pháp vừa đăng tải hồ sơ dự án Luật sửa đổi Luật Điện lực do Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 52: Giá bán lẻ điện được phản ánh và điều chỉnh kịp thời theo biến động thực tế của thông số đầu vào, bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ, với lợi nhuận hợp lý để bảo toàn, phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng thời kỳ và cấp độ thị trường điện cạnh tranh.
Số lỗ của EVN đã giảm rất mạnh tính đến thời điểm cuối năm 2025 sau khi trải qua 4 lần tăng giá (Ảnh minh họa)
Bộ Công Thương cho biết thực tế, trong thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.
Để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng khi thông số đầu vào như giá nhiên liệu (giá than nhập khẩu, giá khí) tăng cao do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga – Ukraine.
Bên cạnh đó, theo lập luận của Bộ Công Thương, trong năm 2023 dù giá điện được điều chỉnh nhưng ở mức vừa phải, có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội nên mức điều chỉnh thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với tính toán dẫn đến chưa thu hồi đầy đủ chi phí phát sinh.
|
Tính từ đầu năm 2023 đến thời điểm hiện tại (tháng 5/2026), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện 4 lần điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân.
Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng trong 7 ngày làm việc đối với công trình nhà ở riêng lẻ và trong 10 ngày làm việc đối với các...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/05/2026 16:54 PM (GMT+7)