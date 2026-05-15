Gần 15.000 chai mỹ phẩm hết hạn vẫn ghi hàng mới 100%

Ngày 12/5, Cục Hải quan cho biết, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu vừa phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các đơn vị liên quan phát hiện nhiều vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng vi phạm tại cảng Cát Lái (TP.HCM), gồm mỹ phẩm hết hạn sử dụng, khóa cửa giả nhãn hiệu nổi tiếng...

Cụ thể, qua kiểm tra lô hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tiêu dùng của Công ty TNHH TMDV XNK H.G, Hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo nhập khẩu toner dưỡng da Dr Wonjin Hyal-8 Toner 750ml, thương hiệu Dr Wonjin (Hàn Quốc), hàng mới 100%, vận chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về cảng Cát Lái. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy, toàn bộ 14.550 chai mỹ phẩm trong lô hàng đã hết hạn sử dụng gần 1 năm.

Ngoài mỹ phẩm hết hạn, lực lượng chức năng cũng phát hiện lô hàng chứa hàng nghìn sản phẩm khóa cửa không khai báo hải quan, trong đó có nhiều hàng giả nhãn hiệu.

14.550 chai mỹ phẩm Wonjin hết hạn vừa bị phát hiện.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 phối hợp với Hải quan cửa khẩu Cát Lái và Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực II kiểm tra lô hàng khóa cửa nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK HP.

Kết quả kiểm tra phát hiện ngoài số hàng khai báo đúng quy định, doanh nghiệp còn cất giấu 15.790 khóa cửa không khai báo hải quan. Trong số này có 1.440 sản phẩm khóa mang nhãn hiệu Solex nghi giả mạo.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia sau đó xác định toàn bộ 1.440 sản phẩm nói trên là hàng giả nhãn hiệu Solex, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tiếp tục mở rộng, lực lượng Hải quan kiểm tra một lô hàng quá cảnh từ cảng Cát Lái đi Campuchia của Công ty TNHH LS và phát hiện hơn 3.000 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Trong đó có 450 quả bóng đá và 560 quả bóng chuyền mang nhãn hiệu Mikasa. Đại diện chủ thể quyền của Tập đoàn Mikasa Corporation (Nhật Bản) tại Việt Nam xác nhận toàn bộ số hàng trên là giả nhãn hiệu.

Cơ quan hải quan cũng phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu giải trí nổi tiếng của Marvel như Spider-Man và Avengers, gồm đồ chơi nhập vai, bóng đá trẻ em và đồ chơi xe đua. Đại diện chủ thể quyền Marvel Characters, Inc. tại Việt Nam xác định toàn bộ số hàng này là giả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 560 bộ đồ chơi lắp ráp và xếp hình giả mạo nhãn hiệu Lego Ninjago.

Hiện tại, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý theo quy định.