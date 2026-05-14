Giá vàng

SJC Mua 162,000 Bán 165,000

BTMH Mua 162,000 Bán 164,900

USD Mua 26,102 Bán 26,382

EUR Mua 30,074 Bán 31,659

Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn liệu có giảm xuống dưới 160 triệu đồng/lượng?

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 162-165 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 14/5, lúc 8h59', SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 cũng không đổi so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức giá 161,8-164,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giữ nguyên mức chốt hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng không thay đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, mua - bán ở mức 162-165 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. 

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. 

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 13/5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 13/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 13/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 161,8-164,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 162-164,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Tính tới 20h ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.680 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.686 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 13/5 cao hơn khoảng 8% (tương đương tăng 345 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 148,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 13/5.

Thượng đỉnh Mỹ-Trung: Tâm điểm ngóng tin hot biến động giá dầu, vàng, kinh tế toàn cầu
14/05/2026 10:56 AM (GMT+7)
