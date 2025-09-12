Tổng giám đốc công ty có vốn gần 106 nghìn tỷ đồng tách từ VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là ai?

Giữa tháng 8/2025, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tách Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh VinFast và thành lập công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Theo đó, công ty mới thành lập là Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Novatech (Công ty Novatech). Theo công bố, công ty mới thành lập, có vốn điều lệ hơn 105.806 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 62,32% vốn. VinFast Auto LTD có trụ sở tại Singapore nắm giữ 37,642% vốn góp, tương đương hơn 39.828 tỷ đồng.

Công ty Novatech sẽ sở hữu các tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho các dự án nghiên cứu và phát triển đã hoàn thành. Tập đoàn dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Novatech cho Chủ tịch HĐQT. Sau giao dịch chuyển nhượng, Công ty VinFast sẽ tiếp tục thuê lại quyền sử dụng tài sản sở hữu trí tuệ tương ứng với các tài sản nêu trên từ Công ty Novatech.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự kiến mua lại Novatech để tài trợ vốn cho VinFast

Ngoài ra, sau giao dịch nói trên, tỷ lệ hoán đổi sang cổ phần phổ thông của Công ty VinFast Auto từ một số cổ phiếu ưu đãi của Công ty VinFast do công ty nắm giữ sẽ được điều chỉnh.

Việc tái cơ cấu diễn ra sau khi VinFast tiếp tục đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong tháng 7/2025 tại thị trường Việt Nam, với 11,479 ô tô điện các loại được bán ra, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79,048 chiếc. Kết quả này giúp VinFast duy trì vững chắc vị thế hãng xe số 1 thị trường trong 10 tháng liên tiếp, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện đang được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh mẽ.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Novatech được thành lập ngày 22/8, doanh nghiệp đăng ký 63 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó, ngành nghề đăng ký chính là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Thời điểm thành lập, ông Ngô Phi Hùng (sinh năm 1984), có địa chỉ thường trú tại Phường Cửa Nam, Hà Nội giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh VinFast công bố thông tin thay đổi về vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo đó, vốn điều lệ của công ty từ hơn 156.559 tỷ đồng giảm xuống còn hơn 50.793 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ góp vốn của VinFast Auto LTD có trụ sở tại Singapore ở mức 18,535%, tương đương số vốn góp hơn 9.414 tỷ dồng.

Ở lần thay đổi này, bà Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1974) vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Thái Thị Thanh Hải (sinh năm 1974) giữ vị trí Phó chủ tịch và tỷ phú Phạm Nhật Vượng (sinh năm 1968) giữ vị trí Tổng giám đốc. Đây cũng là 3 người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Novatech, ông Ngô Phi Hùng cũng đang giữ vị trí người đại diện của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch, đây cũng là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Vingroup với tỷ lệ nắm giữ chiếm 32,96% cổ phần. Ông Hùng được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc của doanh nghiệp thay thế ông Phan Thành Long hồi tháng 4/2024. Tại thời điểm tháng 3/2024, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam có vốn điều lệ hơn 32.820 tỷ đồng.

Ngoài là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Vingroup, doanh nghiệp do doanh nhân sinh năm 1984 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cũng đang là cổ đông lớn của VinFast Auto (VFS) - doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ với tỷ lệ nắm giữ chiếm 33% cổ phần.