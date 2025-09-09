Bỏ túi thêm gần 8.900 tỷ đồng trong ngày 9/9, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ tài sản khủng thế nào?

Sau hai phiên giảm mạnh tổng cộng 71,76 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến những rung lắc trong phiên giao dịch ngày 9/9. Tuy nhiên, dòng tiền đổ vào trong phiên chiều và cuối phiên giúp VN-Index ghi nhận mức tăng 12,79 điểm để đóng cửa ở mức 1.637,32 điểm. Thanh khoản sàn HoSE giảm mạnh so với 2 phiên liền trước, chỉ còn 31.289 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 3,25 điểm để đóng cửa ở mức 274,82 điểm. Thanh khoản ghi nhận 2.123 tỷ đồng, giảm gần 50% so với phiên liền trước. Chỉ số Upcom-Index cũng chấm dứt 2 phiên giảm khi ghi nhận tăng 0,26 điểm. Thanh khoản ghi nhận 958 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những phiên liền trước.

Trong ngày VN-Index phục hồi trở lại sau hai phiên giảm mạnh, theo dữ liệu của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tăng 335 triệu USD, tương đương mức tăng gần 8.900 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở lại mốc 13,1 tỷ USD nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ

Theo đó, kết phiên giao dịch 9/9, mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng 4.200đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 3,36% để lên mức 129.200đ/cổ phiếu. Trong phiên có hơn 2,659 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 340 tỷ đồng. Với đà tăng của cổ phiếu VIC, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup lên mức 489.333 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes, công ty con của Vingroup cũng ghi nhận tăng 1.400đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 101.400đ/cổ phiếu. Vốn hóa của doanh nghiệp cũng tăng lên mức 411.152 tỷ đồng. Đà tăng của cổ phiếu VIC và VHM đóng góp lớn vào mức tăng của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch 9/9.

Theo dữ liệu các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 13,1 tỷ USD, tương đương hơn 347.110 tỷ đồng. Ông Vượng đứng vị trí thứ 216 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh sau khi Tập đoàn Vingroup phát đi thông báo cho biết đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Việc Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Trước đó, VinFast – công ty con của Vingroup trong lĩnh vực sản xuất ô tô đã công bố chính thức mở bán hai mẫu SUV điện cao cấp VF 6 và VF 7 tại Ấn Độ. Đây là những sản phẩm đầu tiên của VinFast dành cho thị trường Ấn Độ, khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành cùng quốc gia này trên hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh và bền vững, đồng thời định vị VinFast là một trong những nhân tố định hình tương lai ngành xe điện Ấn Độ.

VinFast đang nhanh chóng mở rộng sự hiện diện tại thị trường Ấn Độ, với kế hoạch đến cuối năm 2025, sẽ có 35 điểm bán hàng và 26 xưởng dịch vụ tại 27 thành phố, bao gồm tại các đô thị lớn và những trung tâm xe điện đang nổi lên như Delhi, Mumbai, Bengaluru, Pune, Hyderabad, Jaipur, Kochi và Lucknow.

Trọng tâm trong chiến lược của VinFast tại Ấn Độ là nhà máy hiện đại tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu, nơi lắp ráp hai mẫu VF 6 và VF 7. Nhà máy này phù hợp hoàn toàn với tầm nhìn của Ấn Độ về việc trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu. Vị trí chiến lược gần cảng biển giúp nhà máy vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.