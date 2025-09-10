Nữ đại gia sinh năm 1992 đứng sau dự án tòa tháp đôi 17 tầng ở khu “đất vàng” Tây Hồ Tây là ai?

Nữ đại gia sinh năm 1992 đứng sau dự án tòa tháp đôi 17 tầng “đất vàng” Hà Nội

Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM và Tập đoàn Sơn Hải đã thông báo về việc mời thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình Tòa tháp đôi Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub tại Khu đô thị Tây Hồ Tây. Địa điểm xây dựng tại lô đất dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây - Giai đoạn 1, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Đây được xem là một trong những khu đất vàng có giá đắt đỏ nhất Hà Nội hiện nay.

Theo công bố, quy mô công trình gồm: Xây dựng tòa tháp đôi, mỗi tòa cao 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng tối đa khoảng 3.000 m2. Mật độ xây dựng tối đa khoảng 40%. Đây là công trình dân dụng cấp I.

Tòa tháp đôi đặt trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ, Trung tâm thương mại, Văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây của CTCP Đầu tư và Phát triển MBH và CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC).

Khu đô thị Tây Hồ Tây là một trong những khu vực có giá đất đắt đỏ nhất Hà Nội hiện nay - Ảnh THT

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MBH (MBH) nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Phát triển Tây Hồ Tây theo Quyết định 5949/QĐ-UBND ngày 15/11/2024. Tổng diện tích đất của dự án là 7.561m2, số tiền nhận chuyển nhượng tối đa là 215 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ lợi ích của ELCOM và MBH tại thời điểm ngày 30/6/2025 lần lượt là 30% và 70%.

Là đơn vị nắm giữ 70% cổ phần của dự án Tòa tháp đôi 17 tầng đặt Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ, Trung tâm thương mại, Văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây, tuy nhiên MBH là doanh nghiệp khá non trẻ.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, MBH thành lập tháng 3/2024, có địa chỉ đặt trụ sở chính tại Tòa nhà Vimeco Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn. Trong đó, cổ đông Nguyễn Thị Kim Cúc góp 20 tỷ đồng (tương đương 20% vốn góp), cổ đông Phạm Mai Anh góp 30 tỷ đồng (tương đương 30% vốn góp), hai cổ đông là Lưu Diệu Huyền và Nguyễn Vũ Miên mỗi người góp 25 tỷ đồng (tương đương 25% vốn góp).

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1992) có địa chỉ thường trú tại khu đô thị mới Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong đó, cổ đông Lưu Diệu Huyền cũng đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Đại Cát. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 7/2023, với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, có 3 cổ đông góp vốn gồm Lưu Diệu Huyền góp 400 triệu đồng (tương đương 40% vốn góp), Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Thị Hoàng Thanh mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 30% vốn góp).

Quy mô những doanh nghiệp khác của nữ đại gia sinh năm 1992

Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp của MBH, bà Nguyễn Thị Kim Cúc còn là người đại diện theo pháp luật của một số công ty gồm Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel tại Hà Nội; Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Spomedic; Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel.

Trong đó, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Spomedic được thành lập tháng 11/2020 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Công ty có ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có 3 cổ đông góp vốn gồm Hoàng Thị Phương Thúy góp 1,8 tỷ đồng (tương đương 60% vốn góp); cổ đông Cao Thị Như Lê và Nguyễn Thị Liên mỗi người góp 600 triệu đồng (tương đương 20% vốn góp). Bà Hoàng Thị Thúy Phương (sinh năm 1984) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 7/2022, bà Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1992) được bổ nhiệm thay thế bà Hoàng Thị Phương Thúy giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp tháng 6/2024, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 3 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel được thành lập tháng 12/2022, đặt trụ sở chính tại Thanh Hóa với vốn điều lệ 960 triệu đồng. Bà Lê Thị Dung (sinh năm 1988) là chủ sở hữu đồng thời giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Thị Kim Cúc thay thế bà Lê Thị Dung giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 2/2025, số ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp từ 24 tăng lên 34. Ngành nghề kinh doanh chính vẫn là đại lý du lịch.