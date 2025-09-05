Tỷ phú Trần Đình Long bỏ túi hơn 8.400 tỷ đồng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Tài sản tỷ phú Trần Đình Long tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Trong phiên giao dịch ngày 4/9, dòng tiền đổ vào ở phiên chiều giúp chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 14,99 điểm để đóng cửa ở mức đỉnh mới 1.696,29 điểm, như vậy VN-Index đang tiến rất gần mốc 1.700 điểm. Cùng với đà tăng mạnh về điểm số, thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 39.827 tỷ đồng, tăng hơn 2.500 tỷ đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Cùng với đà tăng của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch tiếp tục có phiên giao dịch bùng nổ với mức tăng 1.700đ/cổ phiếu, tương đương tăng 6,04% so với phiên liền trước.

Trong phiên có hơn 141 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 4.123 tỷ đồng. Đáng chú ý khối ngoại chấm dứt chuỗi 10 phiên bán ròng liên tiếp khi mua ròng gần 23 triệu cổ phiếu với giá trị gần 670 tỷ đồng.

Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu HPG. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/9, cổ phiếu HPG cũng tăng 2,36% với gần 124 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HPG không chỉ mang niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khối tài sản tỷ phú Trần Đình Long tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ

Với mức tăng 6,04% trong phiên giao dịch ngày 4/9, khối tài sản tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tăng 3.366 tỷ đồng khi đại gia 64 tuổi đang trực tiếp nắm giữ 1,98 tỷ cổ phiếu HPG. Tính trong 2 phiên gần nhất sau kỳ nghỉ lễ, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận tăng thêm tổng cộng 4.653 tỷ đồng.

Tính theo giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 4/9, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ có giá trị 59.103 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo thống kê của Forbes, với mức tăng mạnh của HPG trong phiên giao dịch ngày 4/9, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tăng thêm 240 triệu USD, tương đương 6.362 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 3/9, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long cũng ghi nhận tăng thêm 77 triệu USD, tương đương 2.041 tỷ đồng.

Như vậy chỉ tính 2 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đã ghi nhận tăng thêm hơn 300 triệu USD, tương đương hơn 8.400 tỷ đồng. Forbes ước tính, tỷ phú Trần Đình Long đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 3 tỷ USD, tương đương 79.530 tỷ đồng.

Hòa Phát đón tin vui từ dự án 85.000 tỷ đồng

Cổ phiếu HPG tăng mạnh sau khi doanh nghiệp này đón tin vui từ chính quyền cho dự án 85.000 tỷ đồng.

Theo đó, Ngày 29/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định cho phép CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2.

Theo đó, tổng diện tích đất được chuyển đổi là 44.248,3m², bao gồm đất nông nghiệp, đất giao thông, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản… vốn đã được Nhà nước thu hồi trong giai đoạn 2022 – 2025.

Toàn bộ diện tích này sẽ được sử dụng làm đất khu công nghiệp, phục vụ trực tiếp cho dự án, với thời hạn sử dụng đến ngày 27/12/2071 – trùng với thời hạn của Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có quy mô 280ha, vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao mỗi năm.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Hoà Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 73.532 tỷ đồng, tăng 4,44% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế ghi nhận 7.614 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, ngành sản xuất kinh doanh thép đóng góp hơn 90% vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngành thép đạt 6.587 tỷ đồng, tăng 1.257 tỷ đồng (tương ứng 23,6%) so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các lĩnh vực khác đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 169 tỷ đồng (tương ứng 19,7%) so với cùng kỳ.﻿

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Hoà Phát đạt 242.224 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm nhiều nhất với hơn 72.000 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí cho xây dựng dự án Khu liên hợp Gang thép tại Dung Quất (68.854 tỷ đồng), tăng hơn 8.000 tỷ so với đầu năm.

Nợ vay của doanh nghiệp cũng đạt kỷ lục 94.004 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chiếm 39% tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (66.692 tỷ), chủ yếu bằng VND lãi suất 3,75 – 4,8%/năm.

Trong đó, Vietcombank – Chi nhánh Thành Công đang là chủ nợ lớn nhất với khoản vay dài hạn hơn 29.253 tỷ đồng, phần còn lại đến từ HSBC, VietinBank, BIDV, VIB... Các khoản vay có lãi suất từ 3,6 – 7%/năm, thế chấp bằng tiền gửi, hàng tồn kho và tài sản cố định.

6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận chi phí tài chính 1.950 tỷ, trong đó chi phí lãi vay 1.066 tỷ (giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vốn hóa lãi vay cho dự án Dung Quất 2) và lỗ tỷ giá 468 tỷ. Ngược lại, nhờ hơn 28.000 tỷ tiền gửi, Hòa Phát thu về 543 tỷ lãi tiền gửi.