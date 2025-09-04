Đại gia 55 tuổi bỏ túi thêm hơn 600 tỷ đồng trước khi thực hiện thương vụ nghìn tỷ

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc trong phiên giao dịch ngày 3/9, kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận giảm nhẹ 0,91 điểm để đóng cửa ở mức 1.681,30 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận hơn 37.321 tỷ đồng, giảm hơn 7.500 tỷ đồng so với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 2,72 điểm để đóng cửa ở mức 282,70 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 2.957 tỷ đồng. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,05 điểm để đóng cửa ở mức 111,05 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận 899 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với phiên trước kỳ nghỉ lễ.

Trong ngày chỉ số VN-Index rung lắc, mã cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt do đại gia Nguyễn Văn Đạt giữ vị trí Chủ tịch có phiên giao dịch tích cực khi ghi nhận tăng kịch trần, đóng cửa ở mức 26.250đ/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất của PDR từ tháng 5/2024. Vốn hóa công ty ở mức hơn 25.700 tỷ đồng.

Đại gia Nguyễn Văn Đạt đăng ký bán thỏa thuận 88 triệu cổ phiếu PDR khi mã này lên mức cao nhất từ tháng 5/2024 - Ảnh PDR

Cùng với đà tăng mạnh về giá, trong phiên có hơn 55,95 triệu cổ phiếu được sang tay, gấp hơn 2 lần so với phiên liền trước cùng giá trị giao dịch hơn 1.404 tỷ đồng, trong đó có hơn 4,4 triệu cổ phiếu giao dịch với giá trần.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu PDR không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này còn giúp khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt tăng thêm cả trăm tỷ đồng. Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đang trực tiếp nắm giữ gần 360 triệu cổ phiếu PDR, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 36,72% cổ phần. Với đà tăng của cổ phiếu PDR trong phiên giao dịch ngày 3/9, khối tài sản của đại gia 55 tuổi ghi nhận mức tăng thêm gần 612 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, ông Nguyễn Văn Đạt đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 9.443 tỷ đồng.

Cổ phiếu PDR tăng kịch trần sau thông tin Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt vừa đăng ký chuyển nhượng 88 triệu cổ phần theo phương thức thỏa thuận từ ngày 5/9 đến 3/10. Nếu chuyển nhượng thành công, ông Đạt giảm sở hữu về mức gần 272 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 27,7%. Với mức giá kết phiên giao dịch ngày 3/9, thương vụ chuyển nhượng này có thể mang về cho đại gia 55 tuổi số tiền 2.310 tỷ đồng.

Chia sẻ về quyết định chuyển nhượng cổ phần của mình, ông Đạt khẳng định: “Cá nhân tôi có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.”

Trước đó, cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ. Chính quyết định dũng cảm ấy đã đưa Phát Đạt sớm thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng, giữ vững niềm tin trước các bên liên quan và lấy lại đà phục hồi nhanh hơn.

Theo thông tin gần nhất, quỹ đất của Phát Đạt tại TP.HCM và vùng phụ cận đã vượt 500 ha. Trong đó, phần lớn tập trung tại các khu vực đã có đủ điều kiện để sẵn sàng phát triển mạnh, trên các trục giao thông chính yếu. Đáng chú ý hơn, doanh nghiệp này vẫn đang tiếp tục mở rộng quỹ đất Đồng Nai – một thị trường được dự báo sẽ bùng nổ nhờ hạ tầng liên vùng.

Với hơn 2.300 tỷ đồng dự kiến thu được lần này, kế hoạch của Phát Đạt đẩy mạnh phát triển dự án và quỹ đất mới tại các đô thị vệ tinh TP HCM. Bên cạnh đó, Phát Đạt tiếp tục xây dựng một mũi chiến lược khác là phát triển các dự án mang tính biểu tượng ngay tại vùng lõi đô thị của TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội…

Theo kết quả báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2025, doanh thu thuần quý II/2025 của PDR đạt 19,9 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 225,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,9 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 457,9 tỷ đồng và 115,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 24.226 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho đạt 14.106 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 11.856 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế là 2.066 tỷ đồng.