Ông chủ của công ty BĐS kín tiếng có tổng tài sản hơn 54.000 tỷ đồng là ai?

Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Theo công bố, trong năm tài chính 2024 vừa qua, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 15.824 tỷ đồng, tăng 7% so với mức 14.826 tỷ đồng của năm trước. Trong đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp ghi nhận hơn 12.510 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả tăng từ 34.547 tỷ đồng lên 36.509 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 5,7% so với năm 2023. Trong đó vay nợ ngân hàng chiếm 8.772 tỷ đồng, vay nợ từ phát hành trái phiếu hơn 6.572 tỷ đồng, nợ phải trả khác hơn 1.122 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Xuân Nhân giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của WTO

Như vậy, tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 là 54.282 tỷ đồng. So với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, tài sản của WTO tương đương Vincom Retail (VRE, 55.226 tỷ đồng), trong khi vượt qua một loạt doanh nghiệp tên tuổi khác như Khang Điền (KDH, 30.757 tỷ đồng), Nam Long (NLG, 30.318 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 404 tỷ đồng, giảm 9,9% so với mức 448,6 tỷ đồng của năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận hơn 248 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 233 tỷ đồng trong năm 2023. Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp có 1.309 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo giới thiệu Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng tiền thân là Nhà máy Vật liệu Hà Nội được thành lập từ năm 1961 thuộc Cục Cung cấp Vật tư, Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2005, cổ phần hóa thành Tổng CTCP Thương mại Xây dựng.﻿ Hiện tại, sở hữu 15 công ty thành viên, hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: Bất động sản, Sản xuất công nghiệp, Năng lượng và Thương mại dịch vụ.

Trong lĩnh vực bất động sản, WTO là chủ đầu tư dự án Kim Chung – Di Trạch (Hinode Royal Park) quy mô 140 ha tại Hoài Đức, có tổng mức đầu tư là 41.248 tỷ đồng.

Tổng Công ty đã có hơn 1.500 cán bộ, công nhân viên tại trụ sở chính ở Hà Nội và các công trường ở Lào Cai, Nghệ An, Quảng Ngãi, TP HCM…

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thời điểm tháng 8/2023, ông Huỳnh Xuân Nhân (sinh năm 1981) quốc tịch Phần Lan giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Trong khi đó, ông Lê Tuấn Dũng (sinh năm 1960) giữ vị trí Tổng giám đốc.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc của WTO, ông Lê Tuấn Dũng còn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại IMF, doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2018, với vốn điều lệ 32 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có 3 cổ đông góp vốn gồm ông Lê Tuấn Dũng trực tiếp góp 16 tỷ đồng (tương đương 50% vốn góp), cổ đông Trần Cường góp 9,6 tỷ đồng (tương đương 30% vốn góp) và cổ đông Nguyễn Thị Bích góp 6,4 tỷ đồng (tương đương 20% vốn góp).

Hiện, công ty đăng ký 101 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn đồ uống. Và doanh nghiệp đăng ký tổng cộng 20 lao động.