Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh

Lúc 18 giờ ngày 24-10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.057 USD/ounce, mất tới 68 USD/ounce (tương đương 2,1 triệu đồng/lượng) so với buổi sáng. Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm mạnh, hướng về sát vùng 4.000 USD/ounce.

Kim loại quý liên tục biến động mạnh trong những ngày vừa qua, dao động mỗi phiên từ 50-100 USD, thậm chí có phiên dao động trong biên độ 200 USD/ounce.

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử lập vào tuần trước, giá vàng hiện mất gần 8% (hơn 320 USD/ounce).

Theo giới phân tích, dù giá vàng giảm trong ngắn hạn nhưng xu hướng tăng từ đầu năm vẫn lên tới 50% - củng cố vị thế là kênh đầu tư có mức sinh lời cao.

Nhiều yếu tố được cho là hỗ trợ đà tăng của giá vàng trong trung dài hạn bao gồm lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dù đang dịu bớt nhưng vẫn dai dẳng và nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước. Tuy nhiên, giá vàng sẽ có rủi ro khi liên tục biến động mạnh.

Với thị trường vàng trong nước, cuối ngày hôm nay, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng nay.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày

Một số công ty khác như Bảo Tín Minh Châu mua vào quanh 147,8 triệu đồng/lượng, bán ra 148,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý giao dịch vàng miếng SJC mua vào - bán ra lần lượt là 146 triệu đồng - 148,5 triệu đồng.

Cùng đà đi xuống vào cuối ngày, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được công ty SJC niêm yết gần sát với giá vàng miếng, quanh 145,4 triệu đồng/lượng, bán ra 147,9 triệu đồng/lượng, giảm trở lại 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với sáng nay.

Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn thương hiệu riêng của doanh nghiệp này giá 148,5 triệu đồng; trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch mỗi lượng vàng nhẫn lên tới 153 triệu đồng - chỉ giảm 500.000 đồng/lượng so với các thương hiệu khác.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 128,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rớt mạnh vào cuối ngày