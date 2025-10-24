Dò kim loại, người đàn ông đào được kho báu chứa toàn vàng, bạc

Một người đàn ông ở Đức đã phát hiện ra kho báu thời La Mã với hàng trăm đồng bạc, một chiếc nhẫn vàng, một đồng vàng và một số thỏi bạc - nhưng anh ta không làm điều đó một cách hợp pháp.

Người đàn ông ban đầu tìm thấy kho báu 2.000 năm tuổi bằng máy dò kim loại vào năm 2017 gần làng Borsum, huyện Hildesheim, bang Lower Saxony, tây bắc nước Đức. Tuy nhiên, anh không có giấy phép khai quật cổ vật và cũng không báo cáo việc phát hiện vào thời điểm đó. Thay vào đó, người đàn ông này đợi đến tháng 4 năm nay mới báo cảnh sát và cơ quan bảo vệ di tích của thành phố Hildesheim, theo một tuyên bố.

Một người đàn ông tìm thấy kho báu thời La Mã ở Đức vào năm 2017 nhưng không báo cáo cho đến năm 2025. (Nguồn ảnh: Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics)

Sau khi biết về kho báu, các viên chức của Văn phòng Bảo tồn Di tích Tiểu bang Lower Saxony đã đến nơi người đàn ông đào được kho báu để xem liệu ông có bỏ sót hiện vật nào không và xác định xem họ có thể tìm hiểu được điều gì về cách chôn kho báu khoảng hai thiên niên kỷ trước hay không.

Vào đầu tháng 10, các quan chức chính phủ đã tiến hành một cuộc điều tra khảo cổ toàn diện hơn về khu vực này và tìm thấy thêm một số đồng tiền, nâng tổng số tiền bạc lên 450 - trở thành một trong những kho tiền La Mã lớn nhất từng được tìm thấy ở Hạ Saxony.

Kể từ khi giao nộp kho báu, người đàn ông 31 tuổi đã tham gia một khóa học dò kim loại do chính phủ tổ chức. Văn phòng công tố Hildesheim cũng đã hủy bỏ cuộc điều tra vụ án của anh ta vì thời hiệu đã hết. Tại Lower Saxony, những người dò kim loại tìm kiếm cổ vật cần có giấy phép để đảm bảo họ tìm thấy và báo cáo các phát hiện một cách chính xác mà không làm xáo trộn các di tích hoặc địa điểm khảo cổ.