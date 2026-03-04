Thịt ngọt như mì chính, thứ cá đặc sản đẹp như cá cảnh này nuôi thành công ở Đồng Tháp, thương lái tranh nhau mua

Nhiều ngư dân tỉnh Đồng Tháp đánh bắt cá heo xanh đuôi đỏ lớn để bán, cá nhỏ nuôi dưỡng và sau đó thu hoạch bán trong dịp lũ về.

Hiện nay, tại chợ thành phố Cao Lãnh và các chợ trong tỉnh Đồng Tháp giá loài cá đặc sản sông Mê Kông này bán giá bình quân từ 450.000 - 500.000 đồng/kg.

Từ lâu, loài cá heo đuôi đỏ được xem là đặc sản xuất hiện nhiều trong mùa nước nổi, chỉ xuất hiện nhiều trong mùa lũ nên rất được hàng quán ưa chuộng và bán với giá rất cao, thậm chí có năm bán với giá 800.000 đồng/kg.

Thu hoạch cá heo đuôi đỏ, cá heo nước ngọt trong mùa lũ ở xã tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp).

Cá cá heo xanh đuôi đỏ (cá heo miền Tây) có tên khoa học là Botia modesta Bleeker là loài cá nước ngọt có hình dạng cá heo có lớp da trơn màu xanh ngọc bóng, màu xanh đỏ.

Đuôi cá, vây cá heo, kỳ của cá heo có màu đỏ cam rất đẹp to bằng 2 - 5 cm, dài khoảng 7 - 10 cm, đầu có 2 ngạnh chéo, cong và nhọn.

Dưới nước cá heo phát ra tiếng kêu “éc éc” giống như tiếng heo kêu, cho nên dân miền Tây đặt tên là cá heo miền Tây.

Do cá heo xanh đuôi đỏ tự nhiên ngày càng cạn kiệt, khan hiếm trong mùa lũ, cho nên nhiều hộ đã mua giống cá heo xanh đuôi đỏ con được đánh bắt tự nhiên ở các huyện đầu nguồn lũ đưa về ao nuôi vỗ béo.

Thu hoạch cá heo nước ngọt, cá heo đuôi đỏ, cá heo sông Mê Kông trong mùa lũ tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Thanh Hiền ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp) cho biết: bình quân 1 kg cá heo đuôi đỏ khoảng 200 - 400 con và anh thả 1.000 m2 mặt nước với 200 kg cá heo giống.

Sau 9 tháng nuôi dưỡng, anh Nguyễn Thanh Hiền ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (thời điểm trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp) bắt bán gần 1 tấn cá heo thương phẩm.

Anh Hiền cho biết thêm, mỗi kg cá heo xanh đuôi đỏ khi xuất bán có trọng lượng từ 20 - 30 con/kg và lãi hơn 100 triệu đồng.

Cá heo nước ngọt, cá heo đuôi đỏ, cá đặc sản hiếm thấy ở sông Cửu Long khu vực miền Tây Nam bộ, vùng thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dương ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nuôi cá heo xanh đuôi đỏ hơn 3 năm nay với diện tích ao hơn 5.000 m2.

Khi xuất bán cả ao cá heo đuôi đỏ tới kỳ thu hoạch, gia đình ông Dương lãi hơn 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Dương cho biết: Nuôi cá heo xanh đuôi đỏ rất công phu, sử dụng ao nuôi nước phải sạch, cho cá ăn bằng thức ăn công nghiệp, nước ao tạo oxy, và chạy thêm cánh quạt nước.

Khi cá heo đạt trọng lượng khoảng 28 - 30 con mỗi kg là thu hoạch. Bình quân người nuôi loài cá đặc sản sông Mê Kông này lãi hơn 200.000 đồng/kg.

Số lượng cá heo đuôi đỏ ít nhưng nhu cầu của người tiêu dùng cao khiến cá heo nước ngọt ở miền Tây bán với giá cao.

Ngoài bán lẻ tại chợ, cá heo đuôi đỏ được các quán ăn, nhà hàng thu mua để chế biến món ngon đặc sản ở thượng nguồn sông Mê Công đưa về phục vụ thực khách.

Loại cá đặc sản hiếm thấy này hiện là món ăn đặc sản ở miền Tây có thể chế biến thành món kho tộ, nướng muối ớt, nấu canh chua.

Theo: TTXVN