Giá vàng lên xuống thất thường, người ‘lướt sóng' lúc đỉnh đứng ngồi không yên

Khi giá vàng tăng, nhiều người đổ toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc vốn ngắn hạn vào vàng, kỳ vọng kiếm lời nhanh. Khi giá vàng điều chỉnh, họ vừa mất thanh khoản vừa đối mặt nguy cơ thua lỗ.

Đang mua một căn hộ chung cư thanh toán theo tiến độ, có một nguồn tiền nhàn rỗi gần 400 triệu, chị Nguyễn Thị Quỳnh (Đống Đa, Hà Nội) cảm thấy sốt ruột khi giá vàng gần đây tăng giá hàng ngày. Thời điểm bắt đầu mua căn hộ, chị Quỳnh bán 2 lượng vàng với giá chỉ 87 triệu đồng/lượng. Đến nay, giá vàng đã tăng gần gấp đôi.

Đầu tháng 10, tìm hiểu thị trường vàng trong các hội nhóm trên mạng xã hội, thấy cơ hội đầu tư lướt sóng vàng, chị Quỳnh cũng muốn thử vận may. Tại một số thương hiệu vàng lớn như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu... khó mua được một lượng vàng, chị chuyển qua mua của một thương hiệu khác giá thấp hơn nhưng số lượng nhiều.

Trong vài ngày qua, giá vàng trong nước liên tiếp tăng mạnh, có thời điểm chênh tới hàng chục triệu đồng mỗi lượng, chị Quỳnh quyết định mua hơn 2 cây vàng vào thời điểm gần 155 triệu đồng/lượng. Chị Quỳnh kỳ vọng tới cuối tháng 11, thời điểm đóng tiếp tiền căn hộ theo tiến độ, chị có thể bán vàng và có thêm một khoản lời.

Khách hàng đối mặt nhiều rủi ro khi "lướt sóng" vàng. Ảnh: Duy Anh

Thế nhưng, từ hôm qua đến nay, giá vàng thế giới liên tục giảm, kéo giá vàng trong nước cũng điều chỉnh. Chị Quỳnh như ngồi trên đống lửa, lo lắng khi đọc thông tin cảnh báo rủi ro giá vàng lao dốc. Nếu bán vàng lúc này, chị Quỳnh sẽ lỗ khoảng hơn 10 triệu đồng. Sắp tới, nếu giá vàng giảm tiếp, chị sẽ lỗ lớn.

Trên các diễn đàn mạng xã hội và nhóm mua bán vàng, nhiều người đang bày tỏ lo lắng khi giá vàng lao dốc sau thời gian tăng nóng. Một tài khoản trong nhóm Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng 9999 kể: “Em mua vàng bằng tiền tiết kiệm, 1 cây 119,5 triệu đồng/lượng và 1 cây 152,8 triệu đồng/lượng. Giờ thấy xuống quá, không biết có nên bán không hay giữ lại”.

Dưới phần bình luận, hàng chục người bày tỏ sự đồng cảm, cho biết họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự, mua vàng ở vùng giá cao, giờ đứng giữa ngã ba đường: bán thì lỗ, giữ thì lo giá tiếp tục giảm.

Không chỉ lo lắng vì “ôm” vàng giá cao, nhiều người còn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi cần tiền gấp. Một thành viên khác chia sẻ trong tâm trạng hoang mang: “Cứu em với, một tháng nữa là em cần tiền để lo việc, giờ nên bán cắt lỗ hay chờ cơ hội vàng lên chút không các bác”.

Một số người khuyên nên giữ vàng thêm một thời gian, cho rằng giá chỉ đang điều chỉnh ngắn hạn trước khi phục hồi. Tài khoản có tên N.T.H viết: “Giờ bán thì lỗ, vàng vẫn là của để dành, cứ giữ lại chờ qua Tết xem sao”.

Ngược lại, nhiều người tỏ ra thận trọng hơn, cho rằng nên chốt sớm để bảo toàn vốn. Một người khác bình luận: “Cần tiền thì bán, đừng cố gồng, vàng lên xuống thất thường lắm”.

Cũng có ý kiến chỉ ra rằng, phần lớn người mua vàng gần đây không phải để tích trữ dài hạn mà để lướt sóng kiếm lời, nên khi giá giảm, tâm lý hoang mang là điều dễ hiểu. Một thành viên khác nhận xét: “Vàng giờ không còn là kênh trú ẩn tuyệt đối, ai vào lúc giá cao là xác định rủi ro rồi”.

Theo các chuyên gia tài chính, việc “lướt sóng” vàng trong ngắn hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi giá vàng thế giới giảm, giá trong nước không giảm tương ứng và ngược lại, khiến những người mua ở vùng đỉnh rất dễ “kẹt hàng”. Ngoài ra, biên độ chênh lệch giữa giá mua - bán tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng thường khá lớn, lên tới vài triệu đồng mỗi lượng, khiến việc “lướt sóng” ngắn hạn càng khó có lãi.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư cá nhân không nên coi vàng là kênh kiếm lời nhanh. Nếu mua vàng bằng tiền tiết kiệm hoặc vốn cần dùng trong ngắn hạn, rủi ro mất thanh khoản và thua lỗ là rất cao.

Chuyên gia tài chính TS Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo nhà đầu tư và người dân cần hết sức thận trọng khi mua vàng, bởi giá không phải lúc nào cũng tăng. Khi đầu tư vàng, cần có kế hoạch tài chính rõ ràng; nên dùng tiền tiết kiệm để mua, không nên sử dụng tiền lương hay vốn kinh doanh nhằm tránh rủi ro nếu giá giảm.