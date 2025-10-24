Sáng 24-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Sáng 24-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 147,8 triệu đồng/lượng, bán ra 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Các công ty khác cũng bán vàng miếng SJC ở mức 149,8 triệu đồng, trong khi giá mua vào có sự chênh lệch.

Cụ thể, Phú Quý mua vào 147,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu mua vào quanh 147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết gần sát với giá vàng miếng, quanh 146,7 triệu đồng/lượng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn thương hiệu riêng của doanh nghiệp này giá 149,4 triệu đồng; Phú Quý bán ra cao hơn 149,8 triệu đồng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch mỗi lượng vàng nhẫn lên tới 153,5 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục phục hồi và hiện giao dịch quanh mức 4.126 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD so với đầu giờ sáng.

Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi tâm lý mua vào, bắt đáy của các nhà đầu tư sau áp lực bán tháo mạnh mẽ trong những ngày gần đây.

Đáng chú ý, giá vàng phục hồi mạnh mẽ bất chấp đồng USD tiếp tục đi lên. Chỉ số USD (DXY) hiện được giao dịch ở mức 99 điểm, tăng vọt so với phiên trước và đang lên mức cao nhất trong gần 3 tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 131,1 triệu đồng/lượng.