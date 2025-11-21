Thuốc điều trị ung thư mới sử dụng công nghệ AI vừa giúp tạo ra 1 tỷ phú USD

Voronoi là công ty gì và vì sao cổ phiếu tăng mạnh?

Voronoi, trụ sở tại Incheon, Hàn Quốc, là một công ty công nghệ sinh học đang phát triển các thuốc ung thư dựa trên nền tảng AI riêng có tên Voronomics. Nền tảng này giúp rút ngắn quá trình phát triển thuốc và tìm ra các ứng viên tiềm năng nhanh hơn.

Dù năm ngoái công ty không có doanh thu và 9 tháng đầu năm nay chỉ đạt 7,5 tỉ won (5,1 triệu USD), cổ phiếu Voronoi vẫn tăng 190% trong năm 2025. Thị trường đặt cược vào hai ứng viên thuốc ung thư VRN10 và VRN11 của công ty, kỳ vọng sẽ thay đổi tình hình kinh doanh.

Các nhà phân tích cho rằng VRN10 nhắm vào protein HER2 gây ung thư vú, còn VRN11 nhắm vào EGFR, thường bị đột biến ở ung thư phổi không tế bào nhỏ. Cả hai thuốc hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và dự kiến hoàn tất giữa năm 2026.

Ai là người hưởng lợi lớn nhất từ cổ phiếu tăng phi mã?

Hyuntae Kim, CEO và cổ đông lớn nhất của Voronoi, nắm giữ 35% cổ phần trị giá khoảng 1 tỉ USD, trở thành tỉ phú mới của Hàn Quốc. Vợ ông, Kim Dae-yeon, cũng sở hữu gần 1% cổ phần.

Kim gia nhập Voronoi từ năm 2016 sau khi mua lại số cổ phiếu phát hành mới từ công ty do em trai ông sáng lập. Trước khi dẫn dắt Voronoi, Kim từng làm giám đốc quản lý tài sản tại nhiều công ty chứng khoán lớn ở Hàn Quốc và có bằng cử nhân kinh doanh cùng MBA từ Đại học Quốc gia Seoul.

Sự tăng trưởng cổ phiếu của Voronoi không chỉ tạo ra tỉ phú mới mà còn củng cố vị thế của Hàn Quốc trong nhóm các công ty công nghệ sinh học tiên phong toàn cầu.

Công nghệ AI của Voronoi tác động thế nào tới ngành dược?

Voronomics, nền tảng AI của Voronoi, giúp rút ngắn đáng kể quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc, từ đó tiết kiệm chi phí và thời gian. Hợp đồng chuyển giao công nghệ 14,5 triệu USD với Anvia Therapeutics của Mỹ cho thuốc VRN04 là một ví dụ về giá trị thực tế mà nền tảng này mang lại.

Theo các chuyên gia, Voronoi là một trong những công ty hiếm hoi kết hợp AI với sinh học để tạo ra các ứng viên thuốc ung thư có tiềm năng thương mại cao. Nếu VRN10 và VRN11 thành công trong thử nghiệm, Voronoi có thể thay đổi hoàn toàn cục diện ngành dược Hàn Quốc và tạo thêm động lực cho thị trường chứng khoán.