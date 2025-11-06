Ba “tân binh AI” tuổi 22 thành tỷ phú, vượt kỷ lục của Mark Zuckerberg

Mercor là một startup tuyển dụng trong lĩnh vực AI tại Thung lũng Silicon, chuyên hỗ trợ các phòng thí nghiệm AI lớn nhất đào tạo mô hình của họ. Công ty cho phép ứng viên phỏng vấn qua avatar AI, kết nối các tài năng toàn cầu với doanh nghiệp.

Ra mắt năm 2023, Mercor ban đầu chỉ có ý tưởng giúp kỹ sư Ấn Độ tìm việc làm từ xa tại Mỹ. Tuy nhiên, công ty nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực gán nhãn dữ liệu – mắt xích quan trọng trong huấn luyện AI. Đây là lĩnh vực đang bùng nổ, cạnh tranh khốc liệt khi các “ông lớn” AI đổ xô phát triển mô hình mới.

Ba nhà sáng lập Brendan Foody, Adarsh Hiremath và Surya Midha – đều là bạn học trung học tại California – nay mỗi người sở hữu khoảng 22% cổ phần công ty.

Ba người trẻ 22 tuổi trở thành tỷ phú tự thân

Mercor vừa công bố vòng gọi vốn 350 triệu USD do quỹ Felicis Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Benchmark, General Catalyst và Robinhood. Đây là cú hích đưa định giá công ty lên 10 tỷ USD.

Theo ước tính, mỗi nhà sáng lập hiện có tài sản tương đương tỷ phú USD. Họ tạo ra kỷ lục mới trong giới công nghệ, vượt Mark Zuckerberg một tuổi khi ông lần đầu đạt mốc tỷ phú ở tuổi 23.

Cả ba đều là thành viên chương trình Thiel Fellowship – nơi nhà đầu tư Peter Thiel tài trợ 100.000 USD cho người trẻ bỏ đại học để khởi nghiệp. Hiremath thừa nhận: “Nếu không làm Mercor, có lẽ tôi vừa mới tốt nghiệp đại học vài tháng trước. Cuộc đời rẽ sang hướng khác quá nhanh.”

Chỉ sau hai năm, Mercor đạt tốc độ doanh thu thường niên khoảng 500 triệu USD (tính vào tháng 9/2025), tăng gấp 5 lần chỉ trong nửa năm. Công ty cũng xuất hiện trong danh sách Forbes Under 30 và Cloud 100.

Mercor đồng thời trở thành đối thủ đáng gờm trong ngành gán nhãn dữ liệu, cạnh tranh với Scale AI – công ty vừa bán 49% cổ phần cho Meta với định giá 14 tỷ USD. Trước đó, Scale AI từng đưa nhà sáng lập Alexandr Wang trở thành tỷ phú trẻ ở tuổi 28.

Tuy nhiên, sự bứt phá đi kèm tranh cãi: Scale AI đã kiện Mercor, cáo buộc đánh cắp bí mật kinh doanh. Mercor từ chối bình luận sâu và khẳng định tập trung vào công việc.

Các nhà sáng lập Mercor là ai và xuất phát điểm như thế nào?

Cả ba đều lớn lên trong gia đình có cha mẹ làm trong ngành công nghệ. Từ thời học cấp hai và cấp ba, họ đã thi đấu tranh biện cùng nhau – tiền đề cho sự ăn ý trong công việc.

Foody từng lập startup khi mới 16 tuổi để giúp bạn bè nâng cấp tài khoản Amazon Web Services. Hiremath nghiên cứu thị trường lao động tại Harvard, từng làm việc với Larry Summers – cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và thành viên ban lãnh đạo OpenAI, người sau đó rót vốn vào Mercor.

Dù trở thành tỷ phú, họ nói chưa kịp ăn mừng vì làm việc 6 ngày/tuần, thường rời văn phòng lúc 22h30. “Không có nhiều thời gian để nghĩ đến mua đồ xa xỉ,” Foody chia sẻ.

Việc Mercor thăng hạng cho thấy ngành gán nhãn dữ liệu đang là chiến tuyến mới trong cuộc đua AI, nơi startup nhỏ cũng có thể vượt lên khi thị trường biến động. Nhu cầu dữ liệu chất lượng cao bùng nổ khiến các công ty như Mercor, Scale AI hay Surge liên tục mở rộng và gọi vốn.

Song đi cùng là rủi ro pháp lý, cạnh tranh nhân tài và áp lực tốc độ tăng trưởng. Trong “thời đại vàng” AI, người chiến thắng không chỉ cần công nghệ mà còn phải biết dẫn dắt thị trường.