Elon Musk và 4 tỷ phú mất 50 tỷ USD trong một ngày

Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực nặng nề từ nhiều yếu tố. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,5% trong khi Dow Jones mất 650 điểm (1,35%) và S&P 500 sụt 1,6% tính đến chiều thứ Năm.

Các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng loạt giảm giá, kéo theo tài sản của những người giàu nhất thế giới lao dốc. Elon Musk, CEO Tesla, mất 17,1 tỷ USD, trong khi Larry Ellison của Oracle giảm 12,5 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

Disney cũng là một trong những cổ phiếu mất giá mạnh, giảm gần 8% sau khi doanh thu thấp hơn kỳ vọng và cảnh báo về tranh chấp lâu dài với YouTube TV. Shopify, Tesla và Palantir Tech đều giảm hơn 6%, làm gia tăng áp lực bán tháo trên thị trường.

Ai là người duy nhất tăng tài sản trong nhóm 10 người giàu nhất?

Warren Buffett, CEO 95 tuổi sắp nghỉ hưu của Berkshire Hathaway, là người duy nhất trong nhóm 10 tỷ phú giàu nhất thế giới ghi nhận tài sản tăng trong ngày.

Tài sản của ông tăng 2,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị ước tính vượt mốc 150 tỷ USD. Điều này trái ngược với xu hướng giảm mạnh của các đồng nghiệp khác và làm nổi bật vai trò của các khoản đầu tư ổn định, ít chịu biến động thị trường.

Bối cảnh kinh tế nào đang ảnh hưởng đến thị trường?

Kỳ đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 43 ngày tạo ra nhiều bất ổn. Trong thời gian này, dữ liệu về việc làm và lạm phát không được công bố, khiến các nhà đầu tư khó đánh giá đúng tình hình kinh tế.

Nhà Trắng thông báo sẽ chỉ công bố một phần dữ liệu việc làm tháng 10, loại trừ tỷ lệ thất nghiệp, trong khi các báo cáo kinh tế quan trọng khác vẫn chưa được phát hành. Đồng thời, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra quan điểm khác nhau về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.

Sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế thiếu hụt và biến động cổ phiếu công nghệ đã tạo ra áp lực lớn, khiến nhà đầu tư tạm thời rút bớt vốn, dẫn đến tổn thất tài sản hàng chục tỷ USD của các tỷ phú.