Hé lộ quy mô 3 công ty nghiên cứu, sản xuất người máy của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Mới nhất, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Vingroup thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và ứng dụng robot hình người VinDynamics. Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%, tương đương số tiền góp 252 tỷ đồng. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 195 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn chiếm 39%, hai thiếu gia Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 25 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp. Bà Nguyễn Mai Hoa (sinh năm 1969) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

VinRobotics giới thiệu nguyên mẫu robot VR H3, dòng người máy cao cấp thứ 3 của doanh nghiệp tại sự kiện ở Hà Nội mới đây

Trước đó, Vingroup, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai thiếu gia cũng đã thành lập hai công ty khác trong lĩnh vực sản xuất người máy, gồm Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy Vinrobotics (VinRobotics) và Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion (VinMotion).

Trong đó, VinRobotics thành lập tháng 11/2024 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup góp 510 tỷ đồng (tương đương 51% vốn góp), tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 390 tỷ đồng (tương đương 39% vốn góp), hai thiếu gia Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 50 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp). Bà Nguyễn Thị Mai Hoa giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Công ty VinMotion thành lập tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Vingroup góp 510 tỷ đồng (tương đương 51% vốn góp), tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 390 tỷ đồng (tương đương 39% vốn góp), hai thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng và Phạm Nhật Quân Anh mỗi người góp 50 tỷ đồng (tương đương 5% vốn góp). Bà Nguyễn Mai Hoa giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đầu tháng 9 vừa qua, Vingroup đã giới thiệu một số người máy do các công ty con sản xuất. Các robot có khả năng đi lại, tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng mọi người xung quanh.

Thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, trong tháng 9/2025, hai công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup là VinMotion và VinRobotics đã đồng loạt nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho ba mẫu robot mới.

Trong đó, VinRobotics đưa vào đăng ký hai mẫu robot hình người khác nhau, VinMotion đăng ký một mẫu robot hình người của mình. Điểm đáng chú ý là toàn bộ nhóm tác giả thiết kế đều là người Việt Nam. Cụ thể, mẫu robot của VinMotion có 7 kỹ sư thiết kế, trong khi mẫu robot của VinRobotics có tới 18 kỹ sư thiết kế.

Ngoài ra, VinRobotics còn đưa vào đăng ký một mẫu đầu robot hình người của mình. Nhóm tác giả thiết kế gồm 8 kỹ sư là người Việt Nam.

Trong một sự kiện về công nghệ tổ chức tại Hà Nội mới đây, VinRobotics đã giới thiệu dòng robot hình người thế hệ thứ ba (VR-H3) trong vòng 8 tháng kể từ khi thành lập.

Theo giới thiệu, robot có chiều cao 178 cm, nặng 75 kg, tích hợp 3 camera độ sâu cùng AI. Robot VR-H3 được cấu thành 31 động cơ thông minh cùng 2 bộ máy điều khiển hỗ trợ cân bằng, di chuyển và tác vụ AI. Nhờ đó, VR-H3 có thể đi lại linh hoạt, nhận diện gương mặt, giao tiếp cơ bản, bắt tay.

Theo tiết lộ, robot VR-H3 sẽ được thử nghiệm tại nhà máy Vinfast, trước khi thương mại hóa và mở rộng ra thị trường quốc tế.