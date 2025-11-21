TP.HCM kích hoạt giải pháp khẩn cấp giữ bình ổn giá rau

Giá rau tăng mạnh 10% - 30% vì thời tiết cực đoan tại Lâm Đồng

Tại buổi họp báo chiều 20/11 do Ban Tuyên giáo, Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa - Thể thao Tp.HCM tổ chức, ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết, thị trường rau xanh của Thành phố đang chịu tác động trực tiếp từ tình hình thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất lớn.

Ông Ngô Hồng Y, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Tp.HCM trao đổi tại buổi họp báo. (Ảnh: Hà Thư).

Hiện nay, 60%–70% rau củ cung ứng cho Tp.HCM đến từ Lâm Đồng – vùng trồng rau ôn đới và rau an toàn lớn nhất cả nước.

Khoảng 20%–30% đến từ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và phần còn lại từ Đông Nam bộ, Tây Nguyên cùng nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều khu vực sản xuất trọng điểm tại tỉnh Lâm Đồng và ĐBSCL bị mưa lớn kéo dài, ngập úng, triều cường và sạt lở, làm giảm mạnh sản lượng thu hoạch.

Tại Lâm Đồng, hàng trăm hecta rau màu bị hư hại, đặc biệt là nhóm rau ăn lá, xà lách, cải thảo là những mặt hàng chiếm tỉ trọng tiêu thụ lớn tại Tp.HCM – giảm sản lượng khoảng 20%. Các tuyến đèo Khánh Lê, Prenn, Mimosa bị sạt lở khiến việc vận chuyển rau về Tp.HCM gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu theo dõi tại ba chợ đầu mối, lượng nông sản về Tp.HCM duy trì 6.500–7.500 tấn/ngày, trong đó rau củ đạt 3.500–3.900 tấn. Tuy nhiên, một số chủng loại rau từ Đà Lạt và miền Tây giảm rõ rệt, khiến giá bán lẻ tại chợ truyền thống tăng 10%–30%, nhất là các mặt hàng rau ăn lá, cà chua, dưa leo…

Ông Ngô Hồng Y khẳng định nguồn cung tổng thể vẫn giữ ổn định, nhưng biến động thời tiết có nguy cơ gây thiếu hụt cục bộ trong giai đoạn nhu cầu tăng cao cuối năm và Tết Nguyên đán.

Nhiều giải pháp được đặt ra

Trước tình hình trên, Tp.HCM đã kích hoạt giải pháp khẩn cấp: tăng nguồn thay thế, giữ giá bình ổn, xử lý thổi giá. Sở Công Thương Tp.HCM nhanh chóng triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm nguồn hàng và bình ổn giá rau xanh.

Giá rau tại Tp.HCM tăng mạnh 10% - 30% vì thời tiết cực đoan tại Lâm Đồng.

Thứ nhất, chủ động điều phối và đa dạng hóa nguồn cung. Sở phối hợp với Lâm Đồng và ĐBSCL để cập nhật tình hình khắc phục thiên tai, đồng thời làm việc với hệ thống phân phối, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tăng cường nhập hàng từ các tỉnh ít bị ảnh hưởng mưa bão như Đồng Nai, một số địa phương Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Tp.HCM khuyến khích nhập khẩu bổ sung các loại rau có thể bảo quản lâu để bù đắp sản lượng thiếu hụt.

Thứ hai, tiếp tục triển khai mạnh Chương trình Bình ổn thị trường. Các doanh nghiệp được yêu cầu duy trì mức giá ổn định, không điều chỉnh bất hợp lý; đồng thời tăng cường khuyến mãi và dự trữ hàng Tết nhằm giảm áp lực chi tiêu của người dân. Sở cũng theo dõi sát tình hình giá tại chợ đầu mối để đảm bảo ổn định thị trường.

Thứ ba, siết chặt kiểm tra, xử lý găm hàng và tăng giá. Chi cục Quản lý thị trường được giao tăng cường giám sát giá niêm yết, kiểm tra hoạt động mua bán tại chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ. Những trường hợp lợi dụng thiên tai để găm hàng, thổi giá sẽ bị xử lý nghiêm. TP phối hợp cùng các tỉnh để tháo gỡ vướng mắc trong vận chuyển, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt.

Ông Ngô Hồng Y nhấn mạnh: “Sở Công Thương sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết, sản lượng và biến động giá để kịp thời điều tiết, không để người dân Tp.HCM thiếu rau xanh trong dịp cuối năm và Tết".

Dù mưa lũ gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng, các cơ quan chức năng khẳng định thị trường vẫn trong tầm kiểm soát và sẽ sớm ổn định trở lại khi các giải pháp được triển khai đồng bộ.

Lâm Đồng: Mưa lớn kéo dài, người dân tất tả chạy lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến thôn Lập Vinh (xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) ngập sâu. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, hàng trăm hecta thanh long bị thiệt hại, chính quyền và lực lượng công an căng mình hỗ trợ người dân.