Kiếm bộn tiền, trở thành tỷ phú nhờ bán trang sức cưới

Kalyanaraman bắt đầu sự nghiệp từ cửa hàng dệt may của gia đình và sớm nhận ra nhu cầu về trang sức cưới tại Ấn Độ. Từ khoản tiết kiệm 2,5 triệu rupee và thêm 5 triệu rupee đi vay, ông mở cửa hàng trang sức đầu tiên năm 1993. Ông áp dụng một chiến lược khác biệt: cửa hàng rộng rãi, đa dạng sản phẩm từ nhẫn đơn giản đến trang sức cưới cao cấp, tạo niềm tin cho khách thông qua chứng nhận chất lượng và máy đo độ tinh khiết vàng.

Chính sự chú ý tới khách hàng và chất lượng đã giúp Kalyanaraman thu hút lượng lớn người mua. Những bổ sung như chứng nhận vàng chuẩn BIS và đo độ tinh khiết tại chỗ đã tạo niềm tin, khiến khách hàng quay lại nhiều lần. Đây cũng là nền tảng giúp Kalyan Jewellers nhanh chóng mở rộng từ Nam Ấn Độ ra toàn quốc và ra nước ngoài.

Kalyan Jewellers phát triển mạnh mẽ ra sao giữa thời giá vàng tăng vọt?

Trong bối cảnh giá vàng tăng kỷ lục lên hơn 4.000 USD/ounce đầu tháng 10, Kalyan Jewellers vẫn duy trì sự tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu công ty đạt 250,5 tỷ rupee (2,9 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5 lần so với trước đó.

Công ty hiện sở hữu gần 400 cửa hàng tại Ấn Độ và 40 cửa hàng tại Trung Đông và Mỹ. Chiến lược linh hoạt, như sản phẩm nhẹ hơn, giá phải chăng hơn và đội ngũ thiết kế nội bộ tại Mumbai, giúp Kalyan nhanh chóng phản ứng với biến động giá vàng, giảm áp lực chi phí cho khách hàng. Theo dự báo của ICICI Securities, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty có thể tăng 28% và 38% hàng năm trong hai năm tới.

Trang sức cưới chiếm gần 60% doanh số của Kalyan, đặc biệt là các thiết kế lấy cảm hứng từ đền chùa và các vị thần Hindu như Lakshmi và Ganesha. Vàng không chỉ là món quà cưới, mà còn là tài sản riêng của phụ nữ trong gia đình Ấn Độ, được luật pháp bảo vệ. Các dịp lễ lớn như Akshaya Tritiya và Diwali cũng thúc đẩy nhu cầu mua vàng, tạo cơ hội ổn định cho doanh nghiệp.

Theo dự báo của Nomura, thị trường trang sức Ấn Độ có thể tăng từ 90 tỷ USD hiện tại lên 150 tỷ USD trong 8 năm tới, nhờ sự gia tăng hộ gia đình có hai nguồn thu nhập và dân số trẻ. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng mà Kalyan đang nhắm đến cho các sản phẩm cưới cao cấp và trang sức phong cách hiện đại.

Kalyan mở rộng thế nào để giữ vững vị thế?

Kalyanaraman và hai con trai, Rajesh và Ramesh, đang dẫn dắt chiến lược mở rộng: thêm 90 cửa hàng trong năm tài chính hiện tại, chuyển đổi cửa hàng sang mô hình nhượng quyền và tiến ra thị trường quốc tế. Hiện Kalyan có 38 cửa hàng tại UAE, Kuwait, Qatar, Oman và 2 cửa hàng tại Mỹ, với kế hoạch mở thêm 2 cửa hàng tại Mỹ trong năm nay.

Ngoài ra, công ty tập trung vào thương hiệu trực tuyến Candere, bán trang sức nhẹ và giá vừa túi tiền. Kalyan mua lại 85% cổ phần Candere vào năm 2017 và đã mở rộng mạng lưới cửa hàng lên 96 điểm vào tháng 9/2025, dự kiến đạt hơn 150 cửa hàng trong năm tài chính này.

Điểm khác biệt lớn nhất của Kalyan là sự chăm sóc khách hàng tỉ mỉ. Kalyanaraman và con trai hàng ngày trực tiếp tiếp nhận phản hồi khách, từ chất lượng sản phẩm tới trải nghiệm mua sắm. Đối với họ, khách hàng luôn là trung tâm: từ việc cải tiến thiết kế để tránh mắc quần áo, tới siết chặt vít cho bông tai. Chính sự quan tâm này đã biến Kalyan thành thương hiệu được tin cậy, khiến khách quay lại nhiều lần và chi tiêu mạnh tay cho các dịp cưới và lễ hội.