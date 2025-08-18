Một hòn đảo được rao bán giá 4 triệu USD

Thorne Island nằm cách bờ biển Pembrokeshire (miền Tây xứ Wales, Vương quốc Anh) khoảng 3 hải lý. Trên đảo là pháo đài xây dựng từ năm 1852 đến 1854, từng là một phần trong kế hoạch phòng thủ quốc gia chống lại nguy cơ xâm lược của Napoleon.

Diện tích đảo khoảng 1 ha (2,49 acres) và hiện được rao bán với giá hơn 3 triệu bảng Anh. Pháo đài sở hữu nhiều tiện nghi đáng chú ý như bãi đáp trực thăng, quầy bar trên sân thượng, phòng giải trí và văn phòng hướng biển.

Ban đầu, pháo đài được thiết kế để chứa 100 binh sĩ. Sau khi vai trò quân sự suy giảm, nó được bán vào năm 1932 và từng hoạt động như khách sạn cũng như nhà ở gia đình.

Chủ sở hữu hiện tại – doanh nhân công nghệ người Anh Mike Conner – mua đảo vào năm 2017 với giá 500.000 bảng sau khi xem một video về nó trên YouTube. Khi đó, công trình không có cửa sổ, tiện ích, bị ngập nước và xuống cấp nghiêm trọng.

Pháo đài được xây dựng để phòng thủ trước cuộc xâm lược của Pháp đã trải qua một cuộc đại tu lớn.

Việc trùng tu đã diễn ra thế nào?

Conner cho biết ông đã đánh giá thấp khối lượng công việc, từ việc đào rãnh trên đá để lắp hệ thống nước đến việc vận chuyển vật liệu. Chỉ riêng khâu chở hàng bằng trực thăng đã cần 350 chuyến bay trong 2 ngày. Nhóm thợ ở lại đảo suốt 4 năm trong khu barracks cũ để làm việc.

Việc làm sạch tường để lộ đá gốc mất 6 tháng, trong khi các bức tường granite ẩm lâu năm gây ra hiện tượng ngập nước. Tổng chi phí trùng tu vượt 2 triệu bảng, trong đó 300.000 bảng dành cho năng lượng tái tạo như pin mặt trời, pin lưu trữ và hệ thống xử lý nước thải, giúp pháo đài hoàn toàn tự cung tự cấp.

Giá trị hiện tại của Thorne Island

Pháo đài nay có thể đón 20 khách trong 5 phòng ngủ sang trọng, kèm các phòng ăn lớn, sân thượng và tường bảo vệ chống gió bão. Nơi này chỉ có thể tiếp cận bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Conner tin rằng đây là địa điểm lý tưởng cho các kỳ nghỉ sang trọng, sự kiện riêng tư hoặc cho những ai muốn “thoát khỏi thế giới”. Về phần mình, ông đang tìm kiếm một dự án thách thức mới: “Tôi đã tận hưởng hành trình này và giờ muốn tìm một ‘ca khó’ khác để thử sức,” ông chia sẻ.