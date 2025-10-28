Sở hữu “kho tiền” hơn 13.000 tỷ đồng, Đức Giang của đại gia Đào Hữu Huyền kinh doanh ra sao?

Trong báo cáo tài chính quý III/2025 mới công bố, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) do đại gia Đào Hữu Huyền giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận doanh thu thuần 2.816 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, DGC ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 875 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số hơn 881 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính của DGC tăng mạnh từ hơn 150 tỷ đồng lên hơn 192 tỷ đồng. Theo đó, tính đến ngày 30/9, tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 13.100 tỷ đồng, tăng 7% so với quý II liền trước. Còn nếu so với đầu năm, con số này đã tăng 23% và hiện chiếm khoảng 67% tổng tài sản. Trong đó, có hơn 12.761 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất từ 5%/năm đến 6,1%/năm. Nhờ hơn chục nghìn tỷ đồng tiền gửi ngân hàng lấy lãi, tương đương mỗi ngày thu lãi hơn 2 tỷ đồng.

Đức Giang của đại gia Đào Hữu Huyền đang sở hữu “kho tiền” hơn 13.000 tỷ đồng

Chi phí tài chính giảm từ hơn 22 tỷ đồng xuống còn gần 19 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm mạnh từ hơn 168 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 99 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ từ 40 tỷ đồng lên gần 46 tỷ đồng. Kết quả, DGC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 904 tỷ đồng, tăng hơn 12,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, doanh nghiệp của đại gia Đào Hữu Huyền ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 901 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 804 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang đạt doanh thu 8.521 tỷ đồng, trong đó, doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm ghi nhận hơn 542 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 2.532 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm nay, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.385 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm nhẹ 3%, xuống còn 3.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp của Chủ tịch Đào Hữu Huyền đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9, Đức Giang có tổng tài sản hơn 19.424 tỷ đồng, tăng gần 23% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp chỉ ở mức 3.413 tỷ đồng. Trong số này, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn doanh nghiệp chiếm gần 1.960 tỷ đồng, tăng hơn 1000 tỷ đồng so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Đức Giang ở mức hơn 16.010 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu hơn 3.797 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Đức Giang lên tới hơn 9.042 tỷ đồng.