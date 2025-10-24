Doanh nghiệp đầu tiên trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi lớn nhờ tiền cho vay

VEF lãi lớn nhờ lãi cho vay

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (VEF), một trong những doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2025. Theo đó, VEF ghi nhận doanh thu thuần đạt 46 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ cung cấp tăng mạnh trong kỳ, lên mức 105 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm 59 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của VEF tăng mạnh từ 129 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng. Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho biết công ty đang cho vay 12.851 tỷ đồng, tất cả đều là các khoản cho vay ngắn hạn và hưởng lãi suất 12%/năm.

VEF là một trong những công ty con thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chi phí tài chính cũng tăng từ 11,3 tỷ đồng lên hơn 107 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng hơn 10 lần lên 2,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm còn hơn 3,5 tỷ đồng. Kết quả, VEF ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 214,5 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, VEF báo lãi trước thuế 214,12 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 167,7 tỷ đồng, tăng 98,15% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VEF đạt 44.611 tỷ đồng, gấp 9.892 lần so với mức 4,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.418 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 264 tỷ đồng.

Nguyên nhân là trong quý 1, công ty ghi nhận 44.560 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng một phần dự án Vinhomes Global Gate và tăng doanh thu tài chính từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Tại ngày 30/9, VEF có 136 nhân viên, tăng 62 nhân viên so với hồi đầu năm. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, bình quân mỗi nhân viên mang về cho VEF lợi nhuận trước thuế gần 195 tỷ đồng/﻿người, trung bình mỗi tháng gần 21,66 tỷ đồng/người.

Vingroup sắp nhận nghìn tỷ đồng từ VEF

VEFAC là một trong những công ty con của Tập đoàn Vingroup (VIC) đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam bên cạnh những cái tên khác như Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Công ty cổ phần Vinpearl (VPL). Trong khi Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) hiện là công ty liên kết của Vingroup.

Tại VEF, Vingroup nắm giữ tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 83% vốn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp này. Đây là chủ đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Hà Nội gồm Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, dự án Khu đô thị mới Đông Anh (Vinhomes Global Gate) và Vinhomes The Gallery Giảng Võ.

Tại ngày 30/9, VEFAC có tổng tài sản đạt 31.977 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với 12.851 tỷ đồng, tương đương 40%. Công ty vay nợ khoảng 3.860 tỷ đồng và còn hơn 5.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Theo kế hoạch, vào ngày 12/11 tới đây, VEF sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ cổ tức là 330%, tương đương 33.000 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ chi khoảng gần 5.500 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế tính đến ngày 30/6 là 10.350 tỷ đồng. Sau đợt chi trả này, công ty sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch tạm ứng cổ tức 2025.