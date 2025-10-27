Giá vàng hôm nay, 27-10: Thị trường chao đảo ngay khi mở cửa giao dịch

Lúc 7 giờ 30, ngày 27-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch cuối tháng 10 ở mức 4.067 USD/ounce, giảm tới 45 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Thị trường đang chờ đợi những phản ứng tiếp theo sau loạt thông tin tích cực liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ - Trung, trước hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo 2 nước.

Theo giới phân tích, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới lắng dịu, giá vàng có thể chịu áp lực đi xuống. Giá vàng tiếp đà giảm sau tuần đi xuống liên tiếp. Nếu tính từ vùng đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng hiện tại đã mất khoảng 7,6%.

Nhận định về giá vàng tuần này, các chuyên gia cho rằng giá vàng chưa thể tăng trở lại trong ngắn hạn, thậm chí là khó đoán.

Giá vàng giảm trên thị trường quốc tế. Ảnh: Tấn Thạnh

Trả lời Kitco, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường chính tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần này vì không thể biết thị trường sẽ đi theo hướng nào.

Ông Colin Cieszynski cho rằng sự phục hồi của thị trường vàng dường như mang tính kỹ thuật, và không thực sự liên quan đến chỉ số CPI hay báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Mỹ được công bố tuần qua. Đồng USD cũng không có biến động quá lớn.

"Giá vàng có thể đang trong giai đoạn củng cố, dao động quanh mức 4.000 - 4.300 USD/ounce trong một thời gian. Thị trường đang chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo, bởi mức tăng của vàng là quá nhanh trong thời gian ngắn" – ông Colin Cieszynski nói.

Dù vậy, kim loại quý cũng được hưởng lợi về lâu dài trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất những lần tiếp theo; đồng USD đi xuống và nhu cầu mua vào vàng mạnh mẽ của ngân hàng trung ương các nước…

Với thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày 26-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 149,2 triệu đồng/lượng; trong khi giá vàng nhẫn đang dừng ở mức 148,6 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rớt mạnh khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới