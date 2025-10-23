Công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả tại Nghệ An có quy mô thế nào?

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Mai (sinh năm 1977, trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất hàng giả quy mô lớn tại Nghệ An - Ảnh: BCA

Theo điều tra, tháng 3/2024, bà Mai thành lập Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food, trụ sở đóng tại xã Đô Lương, trước đây thuộc huyện Đô Lương; ngành nghề đăng ký là sản xuất dầu, mỡ động vật. Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty thời điểm thành lập có vốn điều lệ 4 tỷ đồng.

Bà Mai sau đó xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold.

Theo cáo buộc, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, Phan Thị Mai đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Dầu ăn giả chuẩn bị đưa ra thị trường - Ảnh: BCA

Trong đó, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Bà Mai đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả tung ra thị trường - Ảnh: BCA

Ngoài vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food liên quan đến vi phạm sản xuất dầu ăn giả. Bà Phan Thị Mai còn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Mai Anh Thư, doanh nghiệp được thành lập tháng 10/2021.

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký 11 ngành kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm.